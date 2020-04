 Gobierno de Maduro envía 2.350 militares a frontera con Colombia

El día de ayer (6 de marzo) anunciaron toque de queda en las localidades fronterizas de San Antonio del Táchira y Ureña, en el estado Táchira, y acordaron imponer una cuarentena de al menos 14 días para todas las personas.

Freddy Bernal, denominado protector del fronterizo estado Táchira por el gobierno en disputa, hizo el anuncio a través de la televisión oficial asegurando que: “Tenemos 2.350 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Venezolana a lo largo de la frontera, en lo que es casi un cerco humano, en los llamados pasos irregulares”.

En cada uno de estos pasos irregulares, o “trochas”, agregó, tienen “4, 5, 8, 10 hombres de Fuerzas Armadas 24 horas del día”.

Bernal indicó que en las últimas 48 horas han ingresado al país desde Colombia 2.135 venezolanos. Detalló que tienen información de que podrían recibir a otras 3.500 hasta 5.000 personas provenientes de Ecuador, Perú y Colombia.

En los lugares destinados para recibir a estas personas y que realicen su cuarentena, indicó, se estarían preparando para recibir a otras 8.000. Desde Caracas han recibido 5.000 colchones, además de insumos como regaderas, lavamanos y alimentos, informó la VOA

Explicó que las personas que llegan por este punto fronterizo inician un proceso de al menos cinco puntos: desinfección, registro de ficha de entrada al país, evaluación médica, registro en el sistema del gobierno conocido como ‘Patria’ y una especia de clasificación por lugar al que se dirigen.

A pesar de estas medidas, parlamentarios opositores, como Gaby Arellano, representante del estado Táchira y actualmente en el exilio en Colombia, denunció el Parlamento la precariedad que pasan estos migrantes que vuelven al país.

“En la frontera no hay cuadro sanitario, no hay protocolo sanitario para recibir a los miles de venezolanos que buscan desesperadamente un techo que afuera no encuentran”, afirmó la diputada en su intervención de este martes.VOA

YS