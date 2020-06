 Gaviota se traga una rata gigante en plena calle de Roma (Video)

En la grabación, publicada en Twitter, se ve cómo el ave marina camina por una calle con un roedor en la boca, se detiene junto al pavimento y engulle su presa en cuestión de segundos. Se puede oír cómo un hombre y una mujer expresan su incredulidad cuando la gaviota se traga el roedor. A continuación, un comprador sale de la tienda y ahuyenta al pájaro.

"¿Cómo es eso posible?", escribió Theo Shantonas, que subió el video a la Red. Sin embargo, algunos testigos no se sorprendieron y celebraron el 'trabajo sanitario' de la gaviota, reseña rt.

How is that even possible pic.twitter.com/XlP7SheRXN

— Theo Shantonas (@TheoShantonas) June 24, 2020