 Fan de Schwarzenegger talla una pipa en homenaje a su cumpleaños

Actualidadrt reseña cómo a través de las redes sociales, podríamos estar muy cerca de quienes son figuras públicas.

El autor de la talla, publicó la fotografía del regalo y enseguida recibió un comentario del mismo actor, que también es usuario de Reddit.

"Guau. Es fantástica. Es preciosa. ¿Podrías vendérmela?" , escribió el famoso intérprete.

Con la aparición de las redes sociales, los famosos están mucho más cerca de sus seguidores. Algunos de ellos hasta tienen la suerte de conversar con sus ídolos.

Informe21/LJ

A fan on Reddit carved this pipe for Arnold @Schwarzenegger’s birthday and then this happened: pic.twitter.com/tOqwMUuhMZ

— Yoni (@OriginalYoni) September 2, 2020