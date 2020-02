 Familiares: En paradero desconocido ejecutivos de CITGO detenidos en Venezuela

La primera en denunciar la situación fue Veronica Vadell Weggeman, hija de Tomeu Vadell, uno de los conocidos como “los 6 de Citgo”, el miércoles 5 en la noche. “Nuestro querido Tomeu fue abruptamente llevado sin previo aviso de su arresto a un lugar desconocido en Venezuela”, afirmó.

"¡Responsabilizamos a todos los interesados por su seguridad y bienestar!”, agregó.

Day 806: #SOS Our dear Tomeu was abruptly taken without warning from his arrest to an unknown location in #Venezuela. We don’t know where he will sleep tonight. We hold all stakeholders accountable for his safety & well-being! #FreeTomeu pic.twitter.com/EigBbrQUCa — Veronica Vadell Weggeman (@Vvadell) February 6, 2020

En declaraciones a la Voz de América este jueves, Vadell afirmó que: “No sabemos dónde está, lo único que sabemos es que el SEBIN fue ayer en la noche y se llevaron a mi papá. Tenemos más de 12 horas sin saber dónde está”.

Vadell afirmó a la VOA en una llamada telefónica que confirmó la situación a través de los familiares del resto de los ejecutivos de CITGO. "Cada uno estaba en su casa y se los llevaron uno por uno", detalló, cuya familia ha pedido al gobierno en disputa que libere a su padre y al resto de sus colegas para que puedan continuar sus vidas.

Aseguró estar preocupada por la salud de su padre pues sufre de problemas cardiovasculares y de tensión y necesita tomar medicamentos a diario.

Por su parte, Alirio Rafael Zambrano, hermano de José Luis y Alirio Zambrano, otros de los detenidos, explicó, también en su cuenta de Twitter que fueron “tomado abruptamente de su arresto domiciliario anoche, exigimos saber su paradero pero, lo que es más importante, ¡su libertad!”.

My brothers Alirio Jose and Jose Luis were taken abruptly from their house arrest last night, we demand to know their whereabouts but more importantly their freedom! @SecPompeo @StateSPEHA @VP @RepPeteOlson https://t.co/mMkN9nriJW — Alirio Rafael (@AlirioRafael8) February 6, 2020

Jesús Loreto, abogado de Vadell, indicó a la agencia Reuters que se encontrarían en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) "todos juntos en una misma celda, a pesar de que el arresto domiciliario fue revocado por un tribunal".

El representante republicano por el estado de Texas, Pete Olson, dijo en un comunicado que está en comunicación con el Departamento de Estado.

"Su salud [de los seis de CITGO] y su seguridad son máxima prioridad. Continuaré haciendo todo lo que pueda por ayudar a reunir a estos hombres con sus familias en EE.UU.", escribió el congresista.

I am in communication with the @StateDept regarding recent developments with the #Citgo6 in Venezuela. Their health and safety are top concerns. After 807 days of wrongful imprisonment, this ordeal must end. The Citgo 6 must be reunited with their families in the USA! pic.twitter.com/K7cpUkSKqY — Rep. Pete Olson (@RepPeteOlson) February 6, 2020

El grupo de extrabajadores, cinco de ellos ciudadanos estadounidenses, es causado de cinco delitos —entre ellos malversación de fondos—, por una propuesta para refinanciar unos 4 mil millones de dólares en bonos CITGO ofreciendo un 50% de la compañía como colateral.

Funcionarios del alto rango de la administración de Donald Trump, incluyendo el vicepresidente Mike Pence, han exigido su liberación. Se trata de: José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira.

A pesar de no haber tenido un juicio, después de que éste se postergara a principios de diciembre sin una nueva fecha definida, les fue otorgada casa por cárcel. VOA

