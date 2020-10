 Falso que la OMS cambió de opinión: desde marzo advierte contra los confinamientos prolongados

El Portal Clarin reseña una importante aclaratoria acerca de este suceso.

La afirmación es falsa: desde marzo último el organismo internacional advierte que los bloqueos nacionales o lockdowns “afectan de manera desproporcionada a grupos desfavorecidos”, por lo que pide “planificar una transición gradual para salir de dichas restricciones”. Es decir que no existió un cambio de postura al respecto.

En Facebook, la afirmación fue compartida más de 10 mil veces. Algunos de los posteos contienen imágenes que indican: “La OMS ‘se equivocó’ y pide a países evitar hacer una cuarentena”. Otros, en tanto, destacan que “la OMS pidió ahora evitar la cuarentena como método principal para controlar el avance del coronavirus” En Instagram, posteos que comparten la misma afirmación lograron 15.000, 8.600 y 6.200 “Me gusta”.

En Twitter, algunos usuarios sugieren que la OMS “pidió ahora evitar las cuarentenas” y que es “oficialmente anticuarentena” .

En tanto, una nota del sitio Infobae, cuyo título afirma: “La OMS pidió ahora evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus”.

El planteo de la OMS no es nuevo

Los posteos y las notas periodísticas refieren a las recientes declaraciones del delegado especial de la OMS para la COVID-19 en Europa, David Nabarro, quien señaló: “Hacemos un llamamiento a todos los líderes mundiales: dejen de utilizar el bloqueo como método de control principal” contra la COVID-19.

“En la OMS no abogamos por los bloqueos como el principal medio de control de este virus . Los encierros sólo tienen una consecuencia que nunca se debe menospreciar, y es hacer que la gente pobre sea muchísimo más pobre”, sostuvo el especialista en una entrevista con el medio británico The Spectator.

Estas declaraciones generaron controversias en torno a la aplicación de la cuarentena como medida para frenar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 y la posición de la OMS al respecto. Incluso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las utilizó para asegurar que el organismo internacional le dio finalmente la razón y para pedirles a los gobernadores demócratas que “abran sus Estados”.

Sin embargo, la OMS viene advirtiendo desde marzo sobre los efectos de los confinamientos masivos y desde entonces pide a los países que tomen medidas para evitar su prolongación en el tiempo. Por tanto, los dichos de Nabarro no suponen un cambio de posición por parte del organismo.

El 25 de marzo último, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que “para frenar la propagación de la COVID-19 muchos países han aplicado medidas sin precedentes que acarrean un importante costo social y económico”, pero aclaró que “el objetivo de estas acciones es que se adopten medidas más precisas y específicas para detener la transmisión y salvar vidas”.

En tanto, en abril último el organismo recomendó a los países que adoptaron medidas de confinamiento “planificar una transición gradual” para salir de esa situación, puesto que este tipo de medidas “pueden tener un profundo impacto negativo en las personas, comunidades y sociedades al detener casi por completo la vida social y económica”.

En agosto último, la jefa del Programa de Emergencias Sanitarias de OMS, Maria Van Kerkhove, señaló en una entrevista a The Telegraph que “los bloqueos no son algo que la OMS recomendó, pero fueron necesarios en varios países porque los brotes estaban creciendo muy rápidamente”. Y agregó: “Tenemos la esperanza de que los países no necesiten implementar bloqueos nacionales nuevamente”.

Por último, tras las repercusiones generadas por los dichos de Nabarro, la OMS sostuvo ayer que los bloqueos “aunque no son sostenibles, son necesarios para suprimir rápidamente el virus y evitar que los sistemas de salud se vean abrumados”. No obstante, el organismo internacional advirtió que estas medidas “no son soluciones sostenibles debido a sus importantes impactos económicos, sociales y de salud en general”, y que por ello “deben tener una duración limitada”.

Diferencias entre cuarentena y confinamiento

La OMS define a la cuarentena como la restricción de actividades de las “personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas al COVID‑19”.

En tanto, se refiere al aislamiento como la medida de “separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID‑19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad”.

Finalmente, llama “confinamiento” a las “medidas de salud pública y sociales en gran escala, entre ellas restricciones de la circulación de personas, cierre de centros escolares y comercios, aislamiento de zonas geográficas y restricciones de los viajes internacionales”.

