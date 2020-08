 En Canadá se formó un inmenso icerberg del tamaño de Manhattan

Ubicada en la isla de Ellesmere, en el extremo norte del país, la plataforma tenía una superficie ondulada de 187 kilómetros cuadrados, atravesada por agua de color azul. Sin embargo, ahora quedó reducida a solamente 106 kilómetros cuadrados.

Adrienne White, especialista del Servicio Canadiense de Hielos, comentó que el quiebre debió haber ocurrido entre el 30 y el 31 de julio y que las fotos satelitales mostraban que el 43% de la plataforma se había roto.

A huge section of the Milne #IceShelf has collapsed into the #Arctic Ocean producing a ~79 km2 ice island. Above normal air temperatures, offshore winds and open water in front of the ice shelf are all part of the recipe for ice shelf break up. #MilneIceIsland #Nunavut #seaice pic.twitter.com/fGfj8Me9tA

— ECCC Canadian Ice Service (@ECCC_CIS) August 2, 2020