 Emprendimiento y creatividad para paliar la crisis en Venezuela

Ese es el caso de Adriana Oviedo, creadora de “AndeBqto”, un taller de estampado textil ubicado en la ciudad de Barquisimeto, a unos 400 km al oeste de Caracas, que poco a poco se ha ido diversificando, incluso en medio de la crisis actual.

Adriana decidió elaborar “tapabocas divertidos” para hacer frente a la coyuntura generada por la pandemia de COVID-19. La idea surgió el mismo día que el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro anunció que se volvía obligatorio hacer uso de tapabocas en el transporte público, supermercados y farmacias del país.

“Me puse un tapabocas desechable, dije, oye que horrible, que sensación tan desagradable, me picaba, me molestaba, entonces yo dije no puede ser que tengamos que salir con eso habiendo otras opciones y diseñamos algo bien bonito, que tiene doble tela para doble protección, algodón suavecito para que no moleste en la cara”, narra Adriana a la Voz de América.

Para Adriana es una forma de no paralizar su negocio, una fuente de empleo para quienes dependen de su taller, pero también un modo de llevar algo de alegría en medio de la crisis.

“Dijimos vamos a hacer algo divertido, que de cualquier manera alivie todos los males que estamos sintiendo sobretodo a nivel psicológico, lo mal que nos sentimos para que la gente vea algo divertido”, afirma sonriendo en una entrevista virtual.

Adriana relata que una de las cosas que más la llena de satisfacción es poder ayudar a las familias de quienes se encuentran fuera de Venezuela.

“Me llena sobretodo en el momento en el que he podido ayudar a personas que no están acá, llevándole un tapabocas a su papá o a su mamá”, dice.

El taller ha recibido muchos pedidos desde distintos puntos del país, e incluso del exterior, pero la prohibición de movilizarse entre Estados le impide hacer los envíos, por eso, exhorta a otras personas a sumarse a este emprendimiento y para brindar apoyo, pone a disposición su experiencia y redes sociales. VOA

YS