 El podador de una palmera de más de 10 metros de altura sale airoso

El portal Actualidad nos muestra el momento en el que un podador de palmeras inicia su trabajo. El video se volvió viral y en unos días acumuló más de 6,7 millones de reproducciones.

Un trabajador tenía que cortar la copa de una enorme palmera que se inclinó sobre una carretera en el sureste de Estados Unidos. Para esto se encaramó a la cima del árbol de más de 10 metros de altura y empezó a cortarlo, mientras sus colegas lo observaban desde abajo.

Ya daba miedo ver al hombre en la cima del tronco, pero cuando por fin la copa cayó, la palmera perdió el enorme peso de las hojas y empezó a balancearse como una catapulta.

El tronco se sacudió violentamente y solo la cuerda de seguridad del podador le salvó la vida.

El momento fue grabado en video y compartido por el exjugador de baloncesto Rex Champan. En unos días acumuló más de 6,7 millones de reproducciones.

Con Información de Actualidadrt

Informe21/LJ

So that’s how they cut tall Palm trees? Wtf?! pic.twitter.com/tQbXBGxMXj

— Fred Schultz (@fred035schultz) September 24, 2020