 El hombre que regresó de la muerte y ganó dos veces la lotería

Es más probable morir en un accidente de tránsito al momento de comprar un ticket de lotería que ganarla, pero Bill Morgan logró dos cosas, sobrevivir a un accidente y ganar la lotería. Conoce la historia de este afortunado hombre. Finalizando la década de los 90, Bill Morgan, un australiano de 37 años de edad sufriría un grave accidente de tráfico mientras cumplía con su trabajo de chófer de camiones. Bill sería salvado en el hospital pero debía seguir un régimen de medicamentos bastante potente.

Días más tarde, esta serie de medicamentos le causó una reacción alérgica severa que provocó un paro cardíaco y estuvo catorce minutos con el corazón detenido, es decir, casi un cuarto de hora muerto, hasta que el

personal médico logró reanimarlo. Pero Bill no volvería a una vida normal tan rápido, pues cayó en un coma profundo en el que los médicos tenían pronósticos desesperanzadores, ya que es común que las personas luego de haber sufrido un paro cardíaco durante algunos minutos experimente daños cerebrales u otros problemas graves.

Como es lo normal, los doctores habían explicado a sus familiares la posibilidad de tener que desconectarlo, pero doce días después esto sería innecesario, y de la mejor manera, Bill saldría de coma en perfecto estado y sin ninguna secuela, un hecho increíble. Bill haría cambios en su vida: una experiencia tan cercana a la muerte hace reflexionar a cualquiera, por lo que abandonaría su trabajo y hasta le propondría matrimonio a su novia de años, Lisa Wells, quien aceptaría y se casarían.

Y ahora, a jugarse la lotería

Luego de sobrevivir dos veces a la muerte y hasta obtener un "sí" para casarte, Bill, con tanta suerte, se jugaría la lotería de raspa y gana, ¿cuál sería la sorpresa? Bill ganaría un auto cero kilómetros que en ese entonces estaba valorado por 25 mil dólares. Pero esto no acabaría allí. La experiencia de Bill era digna de salir en la televisión, y esto lo sabía un medio local de Melbourne, que documentaría estos afortunados sucesos de Bill para escribir un artículo.

Durante el documental, Bill sería grabado comprando un ticket de lotería en la misma tienda que lo había hecho antes para simular el suceso. Al momento en que Bill raspa el ticket, reacciona viendo detenidamente el boleto, observa directamente a la cámara y dice: "Acabo de ganar 250.000. No estoy bromeando. Acabo de ganar 250.000. Por favor no me graben… No creo que esto esté sucediendo. Creo que me va a dar otro ataque al corazón. ¡Oh Dios!". Y así es como la vida recompensaría a Bill las dos veces que había estado al borde de la muerte, con un par de boletos de lotería ganadores, demostrando así que la suerte acompaña fielmente a este hombre.

Infobae

OD