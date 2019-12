 El 2019 para Venezuela fue mucho ruido y pocas nueces

Enero: Se juramentan dos presidentes

Nicolás Maduro fue juramentado el jueves 10 de enero como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025. Lo hizo en el Tribunal Supremo de Justicia en medio de una hiperinflación, una migración masiva y con el cuestionamiento de más de 12 países latinoamericanos y de la Unión Europea por la forma en que se llevó a cabo el proceso de votación.

El 2 de Enero el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) dio amplia difusión a la entrevista que a finales de diciembre le hizo el periodista Ignacio Ramonet (Le Monde Diplomatic) a Maduro a quien dice conocer “desde hace más de diez años cuando era ministro de asuntos exteriores del presidente Hugo Chávez”.

Ramonet describe a Maduro como “un hombre de amplia cultura, con tres pasiones: la historia, la música y el cine. (…) sus conocimientos cinefílicos son de una vastedad y de una finura impresionantes”.

En ese encuentro Maduro reconoce que "Venezuela está produciendo menos petróleo del que debería, y esa ha sido una de mis mayores preocupaciones. Lamentablemente se enquistaron, en el seno de PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima), verdaderas mafias. La maldita corrupción que, como un cáncer, ha minado nuestra fuerza y nos ha impedido aumentar la producción de petróleo".

Maduro dijo estar seguro de que "el 2019 será el año de la recuperación en la producción petrolera, con el concurso de la PDVSA honesta y de las empresas privadas que, por vía de la conformación de empresas mixtas y de contratos de servicios, están ya produciendo y acelerando este esfuerzo".

Anunció que en el 2019 habrá “grandes sorpresas, muy positivas en torno a la elevación de la producción… y en torno al despegue de la economía venezolana con el control de la inflación y de los elementos que han perturbado la vida de los venezolanos en los últimos años”.

Un fenómeno llamado Guaidó

Cinco días antes, el sábado 5 de enero, fue juramentado Juan Guaidó, de 35 años, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Ingeniero, diputado por el partido Voluntad Popular, ha sido el presidente más joven del parlamento venezolano. Es lo que llamaríamos un líder emergente. Con un estilo muy diferente a los tradicionales dirigentes políticos venezolanos en su estilo y discurso.

Para ese momento ya existía la Asamblea Nacional Constituyente, creada en julio de 2017, presidida por Diosdado Cabello, la cual se convertiría en una especie de Parlamento paralelo.

En su primer mensaje Guaidó calificó de “usurpador” a Nicolás Maduro, quien estaría presidiendo “una dictadura y debemos actuar ante esa dura realidad”.

Al día siguiente Guaidó participa en un cabildo abierto donde anuncia que la Asamblea Nacional asume las competencias del ejecutivo de acuerdo a lo previsto en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Durante su discurso agradeció el de apoyo de la comunidad Internacional que reconoce a la Asamblea Nacional venezolana como único poder legítimo en el país y pidió el apoyo de los ciudadanos, los militares y la comunidad internacional para asumir el mando del Ejecutivo que, denunció, está "usurpado" con Nicolás Maduro como presidente.

El miércoles 23 de Enero, Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela basado en el artículo 233 de la Constitución.

El acto fue durante una concentración en Chacao frente a miles de personas que marcharon para mostrar su apoyo al presidente del Parlamento y la ruta planteada por la oposición.

Comenzamos así un año marcado por la duplicidad de poderes: Dos Presidentes de la República, un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (que ha tenido sus diferencias internas) y otro con sede Caracas y dos Fiscalías.

Si nos fue “el Curita” Visconti

El 6 de enero, Día de Reyes y Día Nacional del Deporte, se fue el periodista deportivo y profesor universitario José Visconti, hombre de profunda fe cristiana.

El deceso se produjo mientras era sometido a una intervención quirúrgica de emergencia por una obstrucción intestinal. Como homenaje póstumo, docentes y alumnos de la Universidad Católica Santa Rosa, asistieron a una misa de cuerpo presente, oficiada en la Capilla de esa casa de estudios.

Febrero: La ayuda humanitaria, una prueba de fuerza

En febrero se produce la primera prueba de fuerza entre Maduro y Guaidó. ¿Entra o no de ayuda humanitaria a Venezuela?

Guaidó anunciaba que llegaría por Cúcuta, Brasil “y una isla del Caribe”. Maduro responde aumentando la presencia militar en el puente internacional Tienditas en Ureña, Táchira, luego de la llegada a Colombia de varios camiones con 50 toneladas de ayuda humanitaria.

Mientras, Guaidó suma reconocimientos internacionales, entre ellos, la mayoría de los países europeos, incluyendo a España, cuyo jefe de gobierno, Pedro Sánchez, pidió para Venezuela elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible.

La ayuda no entra a Venezuela en medio de un incidente en el que parte del cargamento se pierde en un incendio y más de 60 militares venezolanos piden asilo en Colombia, el beneficio le es otorgado y el 23 de febrero Maduro anunció que Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Colombia y dio 24 horas a los funcionarios consulares y diplomáticos para abandonar el país. Colorín, colorado, este cuento no ha terminado

Comienza una serie de sanciones internacionales a funcionarios. La primera es por parte de Estados Unidos que prohibió el otorgamiento de visas a miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Yulimar Rojas por las nubes en Düsseldorf, Alemania

2019 fue un año positivo para a tricampeona mundial de salto triple Yulimar Rojas, quien en febrero conquistó el primer lugar del Düsseldorf World Indoor Tour, cuyo resultado le permitió adueñarse además del sitial de honor del circuito de la IAAF con un total de 27 puntos.

Fue el comienzo de una serie de conquistas que la llevaron a ser considerada “Atleta del Año” junto al grandeliga Ronald Acuña Jr.

Se fue el gran Pablo Antillano

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), en conjunto con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), anunció en Twitter que el periodista Pablo Antillano falleció el miércoles 6 de febrero.

Antillano destacó como periodista en el área cultural -Premio Nacional de Periodismo Cultural 2000- y como analista político. Formó parte del cuerpo de redactores de varias revistas, entre ellas Vea y Lea y Reventón, revista que marcó época, por lo irreverente, durante el primer gobierno de Rafael Caldera.

Ejerció en el diario El Nacional entre 1976 y 1985, tiempo en el que estuvo en la sección de Cultura.

Marzo: Guaidó desafía prohibición de salida

Dos hechos marcaron la primera semana informativa de Marzo: El regreso de Juan Guaidó luego de una gira por América del Sur y casi 70 horas sin electricidad. Lo último ha sido una constante durante todo el año. En algunos estados, como Zulia, con mayor intensidad y frecuencia.

Guaidó violó una prohibición de salida del país, y por ello se temía que fuera detenido al regresar de una gira por varios países suramericanos. A pesar de los temores, el líder de la oposición llegó a las 12:21 pm en un vuelo de la línea aérea Copa, de bandera panameña. Fue recibido por un grupo de embajadores, entre ellos el de Alemania -por lo que fue declarado persona no grata-.

De Maiquetía fue directo a la plaza Alfredo Sadel, en la urbanización Las Mercedes, donde invitó a los empleados públicos y sindicatos a una reunión que se llevó a cabo el martes 5 de marzo en el Colegio de Ingenieros.

Marzo finalizó con racionamiento de hecho, no planificado ni anunciado del servicio de electricidad. Por tal motivo, el domingo 31 hubo una gran manifestación luego de que el lunes 25 dos apagones dejaron el país a oscuras.

Nicolás Maduro responsabilizó a la oposición por las fallas que habrían sido ocasionadas por un "doble ataque sincronizado" contra el sistema eléctrico.

Purga en la FAN

Hugo Carvajal y Carlos Rotondaro junto a 11 militares más fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacionales Bolivarianas.

Rotondaro fue presidente del Instituto Venezolano de Seguro Social por más de una década, está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por el Gobierno de Canadá. Actualmente está en Colombia tras pedir asilo.

“EL Pollo” Carvajal llegó a Mayor General del Ejército. Fue jefe de contrainteligencia militar. Era considerado uno de los hombres de confianza del fallecido Hugo Chávez, (1999-2013). Estuvo detenido por lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.

Fue detenido por las autoridades de España de donde desapareció cuando estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos.

Abril: Se nos fueron Pancho Massiani y Pastor López

Francisco Massiani, autor de la célebre novela Piedra de Mar, falleció el lunes 1 de abril, un día antes de cumplir 75 años.

Nacido en 1944, “Pancho” Massiani publicó en 1968 la novela de temática juvenil Piedra de Mar, uno de los libros más leídos de la literatura venezolana.

También escribió novelas cortas y cuentos. Cultivó la poesía y el dibujo. En 2005 ganó el V Concurso anual de la Fundación para La Cultura Urbana y en 2012 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura.

Pastor López falleció el viernes 5 de abril en la noche en una clínica en Cúcuta, donde se encontraba recluido en el ala de cuidados intensivos del centro asistencial luego de sufrir un accidente cerebro vascular.

López, autor de éxitos como "El hijo ausente", "Golpe con golpe" y "Traicionera", entre muchos más, nació el 15 de junio de 1944 en Barquisimeto, estado Lara, y tenía una trayectoria musical de más de 40 años.

Liberado Leopoldo López

El amanecer del 30 de abril fue de confusión total. En las redes sociales se apreciaba a Leopoldo López libre en las cercanías de la Base Aérea de La Carlota en Caracas.

López, quien se encontraba detenido, afirmaba que había recibido indulto por “el presidente Juan Guaidó, que fue acatado por fuerzas militares y policiales que me liberaron.

En la acción, un grupo de militares liderado por el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera habría apoyado a Guaidó en su llamado a rebelión.

Era un desafío al gobierno de Nicolás Maduro que no tuvo mayor eco. En el transcurso del día, Leopoldo López, su esposa, Lilian Tintori y su pequeña hija ingresaron primero a la embajada de Chile y luego a la casa del embajador de España en Venezuela donde fueron recibidos como huéspedes.

El primero en dar la cara por el gobierno fue el ministro de Información, Jorge Rodríguez. Se refirió a “a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República” y a “la ultraderecha golpista y asesina”.

La confrontación dejó varios heridos. Los primeros fueron por la embestida de una tanqueta contra manifestantes. Esta acción quedó registrada en un video que se hizo viral.

Maduro rompió el silencio en horas de la noche. “Hoy ha sido un día intenso, de acontecimientos, de emociones y de reflexiones.” Aseguró que en todo momento se mantuvo “evaluando” qué buscaban Guaidó y López con el llamado a movilización. Según Maduro, los militares que acompañaron a López y a Guaidó en las primeras horas, lo hicieron bajo engaño.

Como consecuencia fueron detenidos varios diputados sin antejuicio de mérito. El primero en caer fue Édgar Zambrano, primer vicepresidente del parlamento, quien fue arrestado el 8 de mayo acusado de “comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado".

El balance para el sábado 11 de mayo era: Edgar Zambrano recluido en una cárcel de Máxima Seguridad, Luis Florido en Colombia, cinco con paraderos desconocidos y tres refugiados en embajadas.

La señal de BBC Mundo y de CNN Internacional fueron sacadas del aire el martes 30 de Abril cuando transmitían información sobre lo que ocurría en las inmediaciones de la Base Aérea de La Carlota. Igual suerte corrió la emisora Radio Caracas Radio (RCR) .

Estos casos se suman al cierre de otros medios, entre ellos, CNN en Español en 2017, los colombianos NTN24 en 2014, RCN y Caracol en 2017 y en 2007 Radio Caracas Televisión (RCTV).

Falleció el periodista Eleazar Díaz Rangel

En horas de la mañana del miércoles 24, falleció a los 87 años de edad, el periodista Eleazar Díaz Rangel, quien se desempeñaba como director de Últimas Noticias.

Díaz Rangel nació en Sabaneta de Barinas, se crio en San Felipe, Estado Yaracuy y llegó desde joven a Caracas donde se convirtió en periodista de deportes y política. Fue profesor de varias generaciones de periodistas, presidente de la desaparecida Asociación Venezolana de Periodistas (AVP) y del Colegio Nacional de Periodistas.

También fue un militante de la izquierda venezolana y de la lucha por la democracia, lo que lo llevó a la cárcel en la década de los 60.

Escribió varios libros dedicados a la comunicación social y a la política. Entre los últimos está: Todo Chávez: De Sabaneta al Socialismo del Siglo XXI (2002).

Mayo: Diálogo de sordos

Todo comenzó con un anuncio del Reino de Noruega en su cuenta en Twitter el 2 de mayo, informando que “hizo contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, como parte de una fase exploratoria, con la intención de contribuir en la búsqueda de una solución a la crisis…”

El sábado 18 de mayo, Juan Guaidó confirmó que aceptaron “la invitación de un país amigo como Noruega". Estas conversaciones, de las que se informó poco, continuaron en Barbados hasta el 7 de agosto cuando Maduro, abruptamente, anunció la suspensión de los contactos.

De luto el espectáculo y el deporte

El 2 de mayo, los 102 años se nos fue Juan Vicente Torrealba, considerado como uno de los artistas de mayor renombre en el territorio de Venezuela.

Nació en Caracas el 20 de febrero de 1917, es reconocido como una de las 100 personalidades latinoamericanas más destacadas del siglo XX, con más de 600 temas de talla nacional e internacional compuestos.

Fue reconocido ampliamente como embajador de la cultura nacional. Le fue concedida la Orden del Libertador, la más alta distinción en Venezuela y un grammy en el 2014.

La actriz Olimpia Maldonado, una de las grandes figuras de Radio Rochela falleció el lunes 6 de mayo en Miami como consecuencia de un cáncer de pulmón que le aquejaba desde hacía algún tiempo.

Maldonado, además incursionó en la industria del cine, figurando en las cintas Cangrejo 2 y 100 años de perdón. También destacó en los dramáticos Loba Herida y La Revancha.

El mundo del deporte también tuvo una pérdida con el fallecimiento del ex boxeador zuliano Pedro Gamarro, ganador de la primera medalla de plata para Venezuela en los Juegos Olímpicos de Montreal (Canadá 1976).

El deceso de Gamarro fue el 7 de mayo en la madrugada en el hospital Coromoto de Maracaibo, donde ingresó el 6 de mayo. Gamarro sufría de una cardiopatía por lo que en 2017 fue sometido a un cateterismo.

El miércoles 22 de mayo falleció en México, a los 72 años de edad, Raúl Delgado Estévez, quien se encontraba en comprometido estado de salud. En 2018 su familia inició una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para costear los gastos médicos de una enfermedad renal crónica que los llevó a México con el fin de continuar el tratamiento, ante la imposibilidad de conseguir los medicamentos en Venezuela.

Nació el 30 de mayo de 1946 en Calabozo, estado Guárico, en una familia en la que siempre estuvo presente la música. En 1976 asume la dirección del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela, para hacerlo resurgir ya que sus integrantes, incluido el director, Vinicio Adames, fallecieron en un accidente aéreo en las islas Azores, Portugal.

Junio: Maduro condiciona la ayuda humanitaria

El anuncio lo hizo en cadena nacional de radio y televisión, precisando que el acuerdo será entre el Ministerio del Poder Popular de la Salud y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Maduro no ofreció detalles sobre el acuerdo y reiteró que el país ya ha recibido donaciones de este organismo y de países como China o Rusia.

También anunció que su Gobierno firmará un convenio con la empresa rusa Geropharm para producir insulina en Venezuela.

Desde 2017 los gremios sanitarios y la oposición venezolana pedían al Gobierno que se permitiera la entrada de ayuda humanitaria al país, pero fue hasta inicios de este año cuando Maduro aceptó donaciones.

Visita relámpago de Bachelet a Venezuela

La alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, llegó a Venezuela el miércoles 19 de junio para una visita de trabajo con una apretada agenda a desarrollar en 48 horas.

Fue recibida por el jefe de la ONU en Venezuela, Peter Grohmann, con quien sostuvo un breve encuentro en un espacio de la terminal aérea.

Luego se reunió con Nicolás Maduro, quien habría afirmado que las sanciones extranjeras son la principal causa de la grave crisis que vive el país.

También visitó el Parlamento, donde tuvo encuentros con Juan Guaidó y otros diputados. Escuchó además, relatos de familiares de presos políticos, quienes hicieron referencia a los maltrato y torturas que reciben los detenidos.

Pocas horas antes de la llegada de Bachelet al país, fueron liberados tres presos políticos. Uno de ellos, el diputado Gilbert Caro, quien estuvo más de 50 días detenido, violando su inmunidad y sin cargo alguno. Melvin Farías y Junior Rojas fueron los otros dos excarcelados. Gilbert Caro fue detenido nuevamente en diciembre

Bachelet dejó instalada una comisión de su oficina en Venezuela para brindar asistencia y asesoría técnica, así como vigilar la situación de los derechos humanos.

Informó que alcanzó acuerdos con el Gobierno para vigilar la situación de los derechos fundamentales.

También dijo que el Gobierno de Maduro aceptó que su equipo ingrese "a los centros de detención para poder monitorear las condiciones" en las que se encuentran y para que puedan hablar "confidencialmente" con ellos, así como permitir un acceso "más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos".

Denuncia la muerte, tras torturas, del Capitán Rafael Acosta Arévalo

La abogada defensora de los Derechos Humanos, Tamara Sujú, denunció la muerte del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, tras haber sido sometido a presuntas torturas por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

De acuerdo a Suju, Acosta Arévalo falleció a la 1 de la madrugada del sábado 29 de junio, tras haber sido ingresado en un centro médico por orden del juez.

Sujú afirmó mediante su cuenta en Twitter que el caso Rafael Acosta Arévalo lo llevará personalmente a la Corte Penal Internacional.

El cuerpo del capitán Acosta Arévalo fue inhumado por orden del tribunal 36 de control de Caracas, la mañana del 10 de julio, luego del reconocimiento del cadáver. Fue una inhumación controlada, informó el abogado de la familia Acosta, Alonso Medina Roa.

Falleció la ex senadora Evangelina García Prince

En la madrugada del lunes 3 de junio falleció la ex senadora y ex ministra de la mujer, Evangelina García Prince; antropóloga, socióloga y activista por los derechos humanos.

Evangelina García Prince se desempeñó como directiva de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) , durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Además, fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación contra la mujer y coordinadora de la Red Latinoamericana y de El Caribe de Organismos Gubernamentales de la Mujer.

Publicó varios libros relacionados con los derechos de la mujer. Impartió clases en la Universidad Central de Venezuela y en varias universidades españolas. Además fue docente en los postgrados de Flacso en México y Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Antioquia en Medellín.

Julio Las protestas se dispararon en el primer semestre

El balance realizado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el primer semestre de 2019 puso en evidencia la gravedad de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y cómo los derechos humanos son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación.

El informe precisa que “ el colapso de los servicios públicos, acceso a medicinas e insumos médicos, alimentos, entre otros factores, agudizó de manera acelerada e insostenible la crisis venezolana” .

Según el OVCS “la situación humanitaria requiere atención urgente” . Aseguraba que la ayuda que ha ingresado hasta el momento “es insuficiente frente a las necesidades de la población…”

Como respuesta a las protestas, según el Observatorio, el Estado “arreció la Política de Represión” con “grupos de exterminio” incluidos “Colectivos Paramilitares. Dejando un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas y otras 6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones”.

Agosto:Allanaron la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados de la oposición

La asamblea nacional constituyente allanó la inmunidad de los diputados José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán y aprobó la continuación del juicio a los parlamentarios por la presunta comisión infraganti de los delitos de “traición a la patria, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio”. Con las nuevas medidas suman 34 los diputados con procesos abiertos.

Durante la sesión del martes 13, en la cual se esperaba una mayor arremetida en contra de los legisladores, Cabello instaló una comisión para evaluar, “de acuerdo a la ley y la Constitución y la situación política del país”, la fecha para realizar las elecciones parlamentarias, previstas para 2020.

Inhabilitan por 15 años a Antonio Ledezma, Luisa Ortega Díaz y a tres diputados

La Contraloría General de la República informó el jueves 15 de agosto sobre la inhabilitación política durante 15 años de la ex fiscal general y disidente del chavismo Luisa Ortega Díaz; su esposo y diputado, Germán Ferrer; los legisladores Julio Borges y Tomás Guanipa y el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España.

En declaraciones al canal estatal VTV, el contralor general, Elvis Amoroso, indicó que Ortega Díaz, Ferrer, Borges y Ledezma, hoy exiliados y a quienes la Justicia les sigue un proceso por diferentes causas, ocultaron y falsearon la información que presentaron en sus declaraciones juradas de patrimonio.

Septiembre: Robeilys Peinado consiguió marca para Tokio 2020

La garrochista caraqueña ocupó la quinta posición en la final de la Liga de Diamante. No quedó cerca de los puestos de vanguardia, en la final del salto con garrocha en la Liga de Diamante, pero la venezolana tuvo muchas razones para celebrar.

Su paso por la competencia de Bélgica le deparó varias satisfacciones con un solo salto: el que le permitió superar la varilla puesta a 4,70 metros.

Con eso consiguió varias cosas. Recuperó la confianza en sí misma, pues tenía un año sin conseguir esa altura. Es su tope personal y lo había logrado hace más de un año, en los Juegos Suramericanos de Cochabamba. Desde entonces, los problemas técnicos le habían impedido igualarlo.

También es esa la marca mínima para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. .

#EnFoto | ¡Con boleto a Tokio! Robeilys Peinado clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras lograr una marca de 4. 70 en Salto con Pértiga en la Liga de Diamante que se celebra en Bélgica#ElEsequiboEsDeVenezuela pic.twitter.com/OREauq0fWy — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 6, 2019

Michelle Bachelet reiteró que en Venezuela violan los derechos humanos

El lunes 9 de septiembre, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, actualizó oralmente el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela presentado por su oficina el pasado 5 de julio.

Comenzó afirmando que han sido pocos los avances desde su visita: “La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región.”

Sobre la situación económica y social afirma que “sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.”

Expresó preocupación por “el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017.”

Afirma Bachelet en su informe que las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, FAES continúa con sus actuaciones arbitrarias, especialmente en los barrios. “Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de la FAES en Caracas”.

Se apagó la voz de María Rivas

La cantante venezolana María Rivas, reconocida por temas como “El manduco”, murió de cáncer el 20 de septiembre en la noche en Miami. Tenía 59 años de edad.

Rivas inició su carrera en 1983. Cantaba en inglés, español, portugués e italiano. Fue descubierta por Gerry Weil. Se convirtió en una gran intérprete de jazz.

En 2018 fue nominada al Latin Grammy en la categoría Álbum Tropical Tradicional por su disco Motivos. La producción fue un homenaje a Aldemaro Romero e Italo Pizzolante.

El mismo año de su nominación, en una entrevista con El Nacional describió lo difícil que fue enfrentar el cáncer, del que se había recuperado. Sin embargo, lo había tomado como una enseñanza: “La Virgen cambió mi vida y el Señor me salvó. Gracias a eso aprendí a rezar el rosario y por ello me siento muy identificada con la canción "Rosario" de Juan Vicente Torrealba. Este disco está bendecido”.

Diputados del PSUV se reincorporaron a la Asamblea Nacional

El martes 24 de septiembre los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv, se reincorporaron a la Asamblea Nacional luego dos años y cinco meses de retiro por voluntad propia.

La reincorporación es parte del llamado Acuerdo de "la Mesa de Diálogo Nacional" que el lunes 16 de septiembre firmaron, por el gobierno Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez y por la oposición, Timoteo Zambrano, Henry Falcón, Felipe Mujica y Claudio Fermín.

El pacto de “acuerdos parciales” fue rechazado por la mayoría de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática y por la comunidad internacional. Esto, luego de la suspensión del proceso de negociación con mediación de Noruega que se llevaba a cabo en Barbados y que fue suspendido abruptamente por petición de Nicolás Maduro el 7 de agosto.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y principal líder de la oposición invitó a los diputados oficialistas a ponerse de lado de la solución a la crisis de Venezuela y les agradeció por presentarse con un tono sereno.

De acuerdo a algunos analistas, el señalamiento de desacato bajo el cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha mantenido a la AN desde el 31 de marzo de 2017, habría acabado este martes con la reincorporación de la bancada oficialista al parlamento, donde 38 de los 55 curules que controla el oficialismo fueron ocupados.

Octubre:Robeilys Peinado consiguió marca para Tokio 2020

Murió Antonio Pasquali, padre de la comunicología en Venezuela

Antonio Pasquali, padre de los estudios de la comunicación en Venezuela, falleció el viernes 4 de octubre en Girona, España, a los 90 años, víctima de cáncer pulmonar.

Pasquali nació en Rovato, Italia, el 20 de junio de 1929, y llegó a Venezuela como muchos inmigrantes europeos buscando democracia, tranquilidad y libertad, algo que en su país no había. Estudió en la Universidad Central de Venezuela donde obtuvo el título de licenciado en Filosofía.

Entre sus aportes está la creación del Instituto Nacional de la Comunicación, Ininco de la UCV y más de 10 títulos relacionados con la Comunicación.

Adoptó a Venezuela como su país, tanto que fue su representante en la Unesco. En agosto sentía que su salud se deterioraba, por lo que decidió tomar “unas vacaciones” en Girona (Barcelona, España) donde su hija Paola ejerce la medicina.

ANC allanó la inmunidad parlamentaria al diputado Juan Pablo Guanipa

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro cuya legitimidad no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional, allanó el fuero al legislador opositor Juan Pablo Guanipa ante una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia.

Según el constituyente Esteban Arvelo, Guanipa, diputado en el Parlamento por el estado de Zulia, cometió "delitos flagrantes" durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017 y a finales de abril pasado, cuando el jefe del Legislativo, Juan Guaidó, presidió un fallido levantamiento militar contra Nicolás Maduro.

Guanipa ganó los comicios de gobernadores de 2017, pero no asumió el cargo por su negativa a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, que consideró entonces como espuria.

Noviembre: El Petro: sí o sí

Nicolas Maduro pasó en Cuba la primera semana de Noviembre. Según la información oficial, se reunió con escritores, artistas, periodistas e intelectuales afines al oficialismo cubano.

A su regreso firmó un decreto que obliga a las personas naturales y jurídicas a presentar los libros contables en bolívares y en petros, en un nuevo esfuerzo del Gobierno por impulsar las operaciones de la criptomoneda.

Para ese momento el petro equivalía a 60 dólares que al cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) se mantenía para el jueves 7 de noviembre en Bs. 23.533,38.

De acuerdo con el decreto presidencial, las instituciones públicas y empresas privadas deben expresar, de manera obligatoria, todos sus registros contables en bolívares y en petros con la finalidad de “ir saneando la economía y permitirá darle valor real a los bienes en Venezuela, a los apartamentos, a las viviendas, vehículos, motos”, afirmó Maduro en cadena nacional.

Dólar vs Petro

Para la fecha del decreto al que hemos hecho referencia, el dólar ganaba terreno en las transacciones. Según un estudio publicado por Bloomberg, 54% de todas las ventas realizadas en Venezuela en octubre fueron en dólares.

La encuesta realizada por Econoalitica arrojó que en Maracaibo, alrededor del 86% de todas las transacciones se realizaron en dólares.

La reciente relajación de los controles de precios ha llevado a un auge de las importaciones de productos. Desde Nutella a Heineken, son vendidas en moneda extranjera.

Caracas se encontraba entre las principales ciudades menos dolarizadas de la nación, según la encuesta que se realizó del 10 al 15 de octubre.

Para sorpresa de muchos, en una entrevista con José Vicente Rangel, Nicolas Maduro aplaudió la dolarización: “Es una válvula de escape. Gracias a Dios que existe. Venezuela siempre tendrá su moneda, el bolívar, y vamos a defenderlo. Y ahora el petro. Es una estrategia”, fue parte de su intervención.

Muertos, heridos y destrozos en el Parque del Este

La convocatoria a un concierto gratuito del “trapero” venezolano Neutro Shorty en el Parque del Este, dejó la mañana del sábado 9 de noviembre, por lo menos un adolescentes fallecido, al menos 50 heridos y múltiples destrozos en las instalaciones.

Todo se generó luego que las autoridades trataron de controlar el ingreso al parque. Fue entonces cuando los asistentes empezaron a saltar las rejas que delimitan las áreas del lugar y esto trajo consigo una fuerte estampida, donde resultaron heridas al menos 19 personas.

Por estos hechos fue cancelado el concierto que llevaba por nombre Banderas Blancas. A través de las redes sociales los usuarios denunciaron la situación y publicaron videos donde se muestran los actos de vandalismo que se registraron en el lugar.

Mediante un comunicado, Inparques afirmó que no había autorizado el concierto. El domingo, a las 11:30 am -cuando redactamos esta nota- no se conocía pronunciamiento de los organizadores. Para el 29 de diciembre no se ha informado oficialmente quiénes serían los responsables de lo ocurrido.

Falleció la periodista Serenella Rosas

Como consecuencia de una explosión de una bomba de agua, el jueves 28 falleció la periodista Serenella Rosas.

Serenella Rosas era periodista y cronista gastronómica, hija del poeta y profesor universitario Jesús Rosas Marcano. Formaba parte de la junta de condominio del edificio donde vivía y ese día fue a revisar por qué el agua no llegaba a todos los apartamentos cuando la bomba de agua explotó y fue impactada por piezas metálicas.

Diciembre: Balance en rojo

La sombra de la corrupción en el entorno de Guaidó

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunció la suspensión de sus responsabilidades a un grupo de diputados opositores supuestamente involucrados en un caso de corrupción.

En una rueda de prensa, el líder opositor informó sobre el inicio de una investigación exhaustiva con ONG y prensa, dada la "precariedad de las instituciones" venezolanas a las que acusa de estar "usurpadas" por el chavismo gobernante.

Guaidó manifestó su rechazo a las supuestas gestiones que habría hecho un grupo de diputados para dar indulgencias a empresarios presuntamente vinculados con el chavismo señalados de corrupción.

Un Nuevo Tiempo separó de sus cargos a tres diputados

Un Nuevo Tiempo anunció la remoción de sus cargos de los diputados Héctor Vargas, Chaim Bucaran y William Barrientos, activos en comisiones de la Asamblea Nacional.

La decisión fue tomada luego de la aparición de un trabajo periodístico donde se les señala de estar involucrados en presunta corrupción.

Según un comunicado de la tolda política, “Un Nuevo Tiempo siempre ha estado en constante lucha contra la corrupción y rechaza cualquier tipo de actuación basada en la corrupción y la violación de los derechos humanos, como es el caso de la mafia en el sistema de alimentación encabezada por Alex Saab.

Creada comisión especial para investigar a diputados por presunta corrupción

Juan Guaidó nombró una comisión especial para investigar a los ocho diputados involucrados en un presunto caso de corrupción.

La comisión especial estará integrada por los parlamentarios Edgar Zambrano, Stalin González, Marialbert Barrios y José Luis Cartaya.

Aseguró que la Asamblea Nacional no tolerará ningún acto de corrupción, por lo que se comprometió a investigar todas las recientes denuncias contra los parlamentarios.

Hiperinflación interanual alcanzó 13.475,8% en noviembre

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó que la hiperinflación del mes de noviembre fue de 38,5%, con lo cual acumula una variación de 5.515,6%. Mientras que la interanual se ubicó en 13.475,8%.

“La inflación en noviembre se aceleró con respecto al mes anterior. Típicamente siempre ocurre en el último trimestre del año”, expresó Ángel Alvarado, miembro de la comisión. En declaraciones a la prensa Alvarado aseguró que la hiperinflación continúa.

Falleció Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de DDHH

El deceso del insigne defensor de los derechos humanos ocurrió el lunes 9. Nikken, de 74 años, también fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

Desde 1997 integró la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. En 2017 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.

Antonio Sánchez García, filósofo y articulista le dedicó uno de sus escritos donde lo califica “de bueno, sin una gota de mezquindad; de generoso, sin un atisbo de rencor; de sabio, sin una brizna de presunción. Un inclaudicable amante de la verdad, un hombre profundamente dolido y afectado por la injusticia, por la maldad, que hizo del derecho, él un jurista, un constitucionalista y un litigante de brillo incalculable, una herramienta de la bondad. Rebosaba de ella”.

Foro Penal califica el año 2019 como el más represivo

El director de la organización no gubernamental, Gonzalo Himiob, aseguró que para febrero de este año se contabilizaron 1.000 presos por razones políticas y todavía queda un número importante tras las rejas. A pesar de la presión de la ONU y de los documentos firmados por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que no han tenido resultados concretos en el mejoramiento de la situación de los detenidos, detalló el abogado.

Venezuela es uno de los países más violentos

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. “Este año cierra con un estimado de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina” .

!Feliz Año!

!

Luego de este repaso por los 12 meses del año que se va, queda un sabor amargo a pesar de que el presidente Nicolás Maduro afirma, en su mensaje que “finalizamos el año 2019 en tranquilidad”.

Eso me hizo recordar una advertencia del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU, según la cual, “cuidado porque en el ojo del huracán (el centro) hay calma, pero al pasar, vienen los destrozos”.

Las islas que ha sido azotadas por huracanes suelen recuperarse, aprenden lecciones de vida y se fortalecen como personas y sociedad. Ese será el futuro de Venezuela. @erondoni

Enrique Rondón Nieto / Informe 21