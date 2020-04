 EEUU: La nueva operación antidrogas va contra el régimen de Maduro también

“Hoy, Estados Unidos está lanzando operaciones antinarcóticos mejoradas en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense del flagelo mortal de los narcóticos ilegales. No debemos permitir que los carteles de la droga exploten la pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses", declaró el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El presidente agregó que en cooperación con 22 naciones asociadas, el Comando Sur de EEUU aumentará la vigilancia, la interrupción y la incautación de los envíos de drogas y brindará apoyo adicional para los esfuerzos de erradicación que se están llevando a cabo en este momento a un ritmo récord.

Además de los carteles del narcotráfico de México, Colombia y el Triángulo Norte, la nueva operación antidrogas tiene también al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, en el punto de mira: "El régimen ilegítimo de Maduro, en Venezuela, depende de los beneficios que proceden de la droga para mantener su poder opresor", aseguró el secretario Esper.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert C. O’Brien señaló al presidente en disputa de Venezuela como una "amenaza" para la seguridad nacional de EEUU y dijo que la nueva operación antidroga "reducirá el apoyo con el que el régimen de Maduro financia sus actividades maliciosas".

"Los cárteles (mexicanos) tienen que ser derrotados en favor de los estadounidenses y del pueblo de México y de Venezuela", aseveró el fiscal general William Barr, aludiendo a la nueva operación antidroga que EEUU lanzará en Latinoamérica en cooperación con otras 22 naciones.

Today, President Trump announced enhanced counter-narcotics efforts in the #SOUTHCOM Area of Responsibility. “We’re deploying additional Navy destroyers, combat ships, aircraft & helicopters, Coast Guard Cutters...doubling our capabilities in the region." @DefenseDept @StateDept https://t.co/NbGuCRWo5w

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 1, 2020