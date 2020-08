 Dos mujeres se pelearon en un avión porque una no usaba mascarilla (Video)

El incidente ocurrió el pasado lunes en un vuelo que cubría la ruta entre las ciudades estadounidenses de Las Vegas y Charlotte. En un comunicado citado por la prensa local, American Airlines aclaró que uno de sus clientes no cumplió con la política obligatoria de la aerolínea de usar elementos de protección personal al abordar el avión para prevenir un posible contagio por covid-19.

Cuando los miembros de la tripulación pidieron a la pasajera que abandonara la aeronave, la mujer "se volvió perturbadora", provocando un altercado con otros pasajeros, agregó la compañía.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today....So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf

— Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020