 Dinosaurios: Estos son los 7 animales prehistóricos más extraños que existieron

Hubo otros muy extraños, con forma de reptil pero con plumaje. Incluso algunos eran voladores de cuatro alas, como una especie de ave.

Te mostraremos a los dinosaurios más peculiares que existieron, la mayoría de ellos pertenecientes al Cretácico. Quizás conozcas a unos, pero te asombrarás con varios de ellos.

El Yutyrannus perteneció al Cretácico y sus restos fueron encontrados en Asia. Pertenece a la familia de los terópodos tiranosauroides: era una especie de Tiranosaurio Rex cubierto de plumas naranjas. Podía medir hasta nueve metros y pesar 1.4 toneladas.

Otro dinosaurio extraño era el Quianzhousaurus, una especie de tiranosaurio con un hocico largo y puntiagudo. Vivió durante el Cretácico tardío y sus restos se encontraron en Asia, específicamente en la provincia china de Ganzhou. Los paleontólogos lo apodaron “Pinocho rex”, debido a su pico largo. Contaba con dientes largos y estrechos.

Su nombre es Nothronychus y es otro de los dinosaurios más curiosos. Descubierto en Norteamérica, tenía un pelaje amplio y garras largas, algo semejante al perezoso. Su dieta era herbívora y vivió durante el Cretácico.

Otra de las especies prehistóricas curiosas es el Kosmoceratops. Vivió a fines del período cretácico en la actual América del Norte. Lucía cuernos y colgajos, lo que le daba una imagen muy ornamentada. Podía medir 4.5 metros y pesar 1.2 toneladas, contando con un esqueleto muy fuerte.

El Microraptor era una especie de ave que contaba con cuatro alas separadas para volar. Vivió a principios del período Cretácico, y tenía plumas en alas, cola y piernas. Llegaría a medir hasta 83 centímetros, con apenas un kilogramo de peso.

The Carnotaurus is a "Latin American dinosaur", the remains of which were found in Argentina in the 1980s. It had two horns on its head, with small arms drawn back. It would weigh 1.4 tons, with a height of almost nine meters. The theropod developed during the late Cretaceous. It also stood out for its speed.

