 Devuelve una reliquia por miedo al Apocalipsis provocado por el coronavirus

El objeto robado fue un proyectil de balista con forma de piedra redonda, probablemente utilizado por los habitantes de Jerusalén para defenderse de las tropas del Imperio romano que acabaron por destruir la ciudad alrededor del año 70 d.C.

Tras mantenerlo durante todo este tiempo escondido en su armario, el ladrón se topó con el objeto hace unas semanas mientras hacía limpieza de su casa preparándose para la Pascua judía.

Fear Of Coronavirus-Related Apocalypse Forces Man To Return Ancient Relic Stolen In His Youthhttps://t.co/yq6sPfRe9m pic.twitter.com/XRRAOfoPKE

— IFLScience (@IFLScience) April 15, 2020