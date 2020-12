 Descubren un pulpo con una extremidad extra en Japón (Foto)

Ese molusco medía unos 15 centímetros y su brazo sobrante nacía en mitad de una de sus ocho extremidades.

El varón que realizó la captura se dio cuenta de este fenómeno mientras hervía al cefalópodo y avisó a las autoridades.

An octopus caught in a bay in Miyagi Prefecture was found to have nine legs just before it was about to be put into a pot to boil. https://t.co/ZcVC3ZPuc3 pic.twitter.com/uBOubVTLnM

— The Japan News (@The_Japan_News) November 25, 2020