 Denuncian crisis hospitalaria en Venezuela

La experiencia que se vive en los hospitales de Venezuela no tiene una mejor descripción que la palabra "caos", denuncian trabajadores de centros de salud, en el país sudamericano.

Durante visita realizada a un importante centro oncológico se pudo registrar que carece de las condiciones elementales para brindar una atención adecuada a los pacientes. Carencia de servicios básicos, deterioro de la infraestructura y falta de suministros médicos, que inciden en la calidad del sistema de salud.

“Aquí deberíamos tener las medidas mínimas de seguridad, no hay tapabocas, los que tenemos los debemos usar 3 o 4 días, no tenemos guantes, no tenemos medicinas, no hay agua en el hospital, tenemos problemas con los baños, no hay baños, las salas se están cayendo, las pruebas son las imágenes que ustedes tomaron, la situación es demasiado precaria, de la manera que vamos, va a llegar el momento en que tendremos que cerrar el hospital”.

En esa misma dirección, Wendy Vargas, camillera del hospital,rebeló que deben solicitar, a los pacientes, los suministros médicos y medicamentos necesarios, para poder atenderlos. E hizo un llamado a las autoridades.

“Oye, vengan a ver la situación en la que nos encontramos es un hospital oncológico, hay pacientes con cáncer, hay niños con cáncer, el área de niños no está funcionando debido a todas las deficiencias que hay, no tenemos el material”.

Respecto a la situación, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dijo recientemente que continuará invirtiendo en, “un sistema de salud público, gratuito y al alcance de toda la población, a pesar de los bloqueos económicos promovidos por el gobierno de Estados Unidos”.

Maduro también instó al ministro para la salud, a poner en funcionamiento la totalidad de los hospitales.

Con Información de VOA

Informe21/LJ