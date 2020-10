 Delta al encuentro de una Luisiana muy castigada por los ciclones en 2020

El suroeste de Luisiana y el sureste de Texas ya sienten las bandas de lluvias de Delta, que recobró fuerzas este jueves sobre las cálidas aguas del Golfo de México después de haber tocado tierra en la península de Yucatán (México) en la víspera.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., a las 12.00 GMT el huracán se encontraba a unas 120 millas (195 km) de Cameron, en Luisiana, estado que está preparado para el encuentro con el ciclón desde comienzos de semana.

Life-threatening storm surge is expected near and east of where Delta makes landfall this evening, and a Storm Surge Warning is in effect from High Island, Texas, to the Mouth of the Pearl River. Here is the latest storm surge forecast. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB #Delta pic.twitter.com/ocBXmekp3s

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2020