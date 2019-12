 ¿Cuál es el libro más caro del mundo?

Según el portal digital Culturizando.com el libro más caro del mundo es de Tomas Alexander Hartmann. El precio es tan elevado porque, según Hartmann, ha resuelto las tres cuestiones más importantes de la humanidad en menos de 300 frases.

¿De dónde venimos?, ¿a dónde vamos? ¿cuál es la misión real que todavía está por realizar? Son algunas de las dudas que en tan sólo 13 páginas resuelve Hartmann. Por eso, según él, se justifica un precio tan elevado que ha situado su obra como la más cara de la historia.

A pesar del excesivo precio, el libro tiene una apariencia muy sencilla. Hartmann argumentó que el precio de 153 millones de euros se basa en el valor del contenido del libro.

El texto se traducirá finalmente a 150 idiomas y, utilizando una técnica especial, su cubierta se realizará con oro fino. Además, todos los derechos de licencia se asignarán al comprador de la ‘joya’.

Sin embargo es otro el libro que ocupa un puesto de honor como el más caro de la historia, ya que este sí fue vendido, y su comprador pagó más de 7 millones de US$. Se trata de una rara primera edición del libro ilustrado The birds of America (Los pájaros de América) de John James Audubon, formado por cuatro monumentales tomos con representaciones de 400 ejemplares, y que fue recientemente subastado en Nueva York.

Los expertos calculan que se han conservado 120 de las 200 copias completas de esta primera edición, que en diciembre de 2010 se convirtió en el libro impreso más caro del mundo al subastarse en Londres por 11,5 millones de dólares.

Considerada una obra maestra del arte de la ornitología, los tomos de The birds of America cuentan con grandes ilustraciones a mano todas las especies conocidas por Audubon a principios de siglo XIX. El libro se produjo entre los años 1.827 y 1838.

IR / Informe21