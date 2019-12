La cadena televisiva CBC (Canadá) confirmó el jueves que eliminó una breve aparición de Donald Trump en la película protagonizada por Macaulay Culkin, alegando que el corte fue realizado antes de que el mismo resultara elegido como presidente de Estados Unidos.

El portavoz de CBC, Chuck Thompson, indicó que la escena fue eliminada hace cinco años, una práctica habitual en la emisión televisiva de películas por la que escenas que no son centrales al argumento se cortan para dejar espacio a los anuncios comerciales.

A través de la red social Twitter el hijo mayor del mandatario estadounidense, Donald Trump Jr., calificó de "patética" la decisión del canal.

‘Pathetic’: Canada’s CBC under fire when Trump’s cameo in ‘Home Alone 2’ disappears from Christmas broadcast https://t.co/zJUij9qrLe

Por su parte, Trump bromeó al responder: "La película ya no será la misma".

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de diciembre de 2019