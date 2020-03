 Coronavirus, sida y peste: enfermedades y teorías de conspiración

No, el coronavirus que mantiene al mundo en vilo no tiene un origen demostrable en laboratorios militares chinos o estadounidenses. No, los albaneses no son genéticamente inmunes al virus. Y no, ni siquiera esa potente aura del primer ministro búlgaro Boiko Borísov puede mantener alejado al coronavirus; no importa cuánto lo repita la adivina Alena, de programa de televisión en programa de televisión, en Bulgaria.