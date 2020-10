 Como si fuera perro, niña sacó a pasear a su tigre en Sinaloa

El conductor de un vehículo, al parecer conocido de la niña y su familia, graba la peculiar escena cuando el felino es paseado por una calle de tierra sin pavimento.

“Mira loco, Guasave, la gente sale a pasear con un tigre”, dice el automovilista para luego saludar a la niña y preguntarle por su padre.

El exótico animal parece dócil y camina con serenidad, sin embargo por momentos la fuerza del animal hace que la menor le cueste trabajo controlarlo.

En un tono de broma el chofer enfoca al animal y le pregunta a la menor si no come (humanos), a lo que esta le responde con un "no" sin titubeos y agrega que la otra tigre más pequeña se encuentra en su casa y que a ella no la sacó a pasear.

El tigre de bengala no está considerado como una especie en peligro de extinción, sin embargo, su posesión debe estar regulada con medidas de seguridad, con el fin de garantizar el bienestar de los dueños, vecinos y del propio animal.

Fuente: Infobae

MV