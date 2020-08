 ¿Cómo funcionan los sentidos de los gatos?

El gato es un gran depredador y cazador nocturno pero no es casualidad. Estas cualidades se deben a que sus ojos están orientados hacia delante lo que le permite detectar la mayor cantidad de luz que haya cuando se encuentra a oscuras y así poder cazar en diversos escenarios aun de noche.

Asimismo, como buen cazador nocturno que es, otro sentido que tiene muy desarrollado es su oído. Los felinos son capaces de saber dónde están sus presas sin ni siquiera verlas ni saber dónde están. ¡Un gato ciego puede cazar gracias a su fino oido!

El gato no tiene un gran olfato como los perros sino que su capacidad para detectar los olores tiene otras funciones. El gato utiliza su olfato y los olores para enviar información a otros animales y no tanto para cazar. En cuanto al gusto, los gatos tienen un dato muy curioso y es que se dice que no detectan el dulce.

Por su parte, el tacto podríamos casi definirlo en los bigotes del gato, son su órgano sensorial por excelencia ya que pueden moverlos y detectan la presión, la dirección, la velocidad… Incluso las corrientes de aire.

A continuación te explicaremos más a fondo cómo funcionan todos los sentidos de los felino pero antes ¿sabías que se dice que los gatos tiene un sexto sentido? Durante años los expertos han planteado la posibilidad de la existencia del “sexto sentido felino”, una teoría que sugiere que los gatos tendrían una especie de GPS integrado que les ayuda siempre a saber regresar a su hogar. Lo que en otras palabras significa: un sentido de la orientación sublime. Es cierto que hay muchos experimentos y datos que lo confirman pero aún no es algo contrastado científicamente. No obstante, exista o no este GPS gatuno no te dejes llevar por la teoría dejando a tu gato suelto por la calle. Siempre estará mejor en casa.

Tacto

Los bigotes y el pelo de los gatos están conectados a su sistema nervioso respondiendo a la más leve vibración. Cada vez que acaricias a tu peludo, se relajará y aliviará su tensión muscular.

Les encanta el contacto

Es un mito que a los felinos no les guste el contacto físico. Lo mismo que decir que son animales solitarios.

Las almohadillas

Las almohadillas no sólo les sirven para amortiguar ya que los gatos caminan sobre sus falanges sino que también detectan la temperatura de las superficies.

Olfato

¿Sabes que el olfato de los gatos es 14 veces superior al nuestro? Si su comida lleva tiempo en el cuenco, quizá la rechace porque le huele mal.

El órgano vomeronasal

Los gatos tienen una particularidad: el órgano vomeronasal o también llamado órgano de Jacobson. Está situado detrás de los incisivos superiores. El gato inhala el olor y con ese órgano la analiza como si lo probara. Por eso, a veces, cuando huelen abren la boca.

Detectar feromonas

El olfato felino también está muy relacionado con la actividad sexual. Este sentido les sirve a los machos para evaluar el estado sexual de las hembras y también para obtener información de las feromonas de otros gatos.

Gusto

Los gatos tienen una especie de espinas en la lengua que le ayudan a limpiarse, entre otras cosas, pero los receptores del gusto no los tiene ahí sino que están en la punta de la lengua, en la parte trasera y a los lados.

La lengua felina

La tres funciones de la áspera lengua del gato son triturar carne, beber agua y acicalarse.

¿Sabor dulce?

El gato apenas detecta el sabor dulce. Esto se debe a una mutación genética que inutiliza los detectores de este sabor en las papilas gustativas de todos los felinos. Un estudio publicado en la revista Public Library of Science Genetics llegaba a la conclusión de que la mutación podía deberse al hecho de ser carnívoros y no necesitar alimentos de sabor dulce como las frutas y féculas en su dieta.

Vista

El gato es un gran cazador nocturno pero eso no significa que pueda ver en total oscuridad sino que necesita un mínimo de luz. La luz de la luna le serviría.

Un buen equipo visual

Los ojos de los gatos disponen de una capa de células detrás de la retina llamada tapetum lucidum que ayuda al gato a duplicar la poca luz que recibe cuando está a oscuras.

Oído

Los felinos pueden mover las orejas hasta 180º para poder escuchar un sonido... ¡Incluso de forma independiente una de otra! Pero las orejas también son muy importantes para interpretrar su lenguaje corporal.

Ultrasonidos

El oído del gato es mucho más fino que el de los perros y los humanos. Puede oír ruídos que se encuentren a grandes distancias e incluso detecta los ultrasonidos enviados por roedores.

¿Un sexto sentido?

El sexto sentido felino es una teoría que sugiere que los gatos tienen un GPS natural incorporado que les ayuda a orientarse.

Fuente: .muyinteresante

YS