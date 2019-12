 Cataratas del Iguazú reciben récord de dos millones de visitantes en 2019

View this post on Instagram

Parque Nacional do Iguaçu registra 2 milhões de visitantes O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as @CataratasdoIguacu, registrou a marca de dois milhões de visitantes, nesta segunda-feira, 30 de dezembro, às 9h12. É a maior visitação anual de todos os tempos. O parque cresceu na procura dos turistas brasileiros e estrangeiros cerca de 7% em relação ao ano passado. Marlucia Pimentel, da cidade de Vitória, no Espírito Santo, foi a visitante de número 2 milhões do ano de 2019. Marlucia e o marido, Rubens Pimentel, embarcaram neste sonho de visitar o lugar mais amado dos brasileiros com o casal Maria Aparecida e Fernando Rios, amigos há 40 anos. Eles ganharam do Parque Nacional do Iguaçu o passeio de barco pelas Cataratas, o sobrevoo na Maravilha Mundial da Natureza e a experiência gastronômica no Restaurante Porto Canoas, localizado ao lado das Cataratas do Iguaçu. Emocionada com a surpresa do recorde, a visitante número 2 milhões, Marlucia Pimentel, contou sobre o motivo do passeio. “Visitar as Cataratas do Iguaçu é a realização de um sonho de muitos anos. Convidamos nossos amigos para viajar com a gente e estamos comemorando 35 anos de casados nesta Maravilha da Natureza. Agora a emoção é em dobro.”Para Ivan Baptiston, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, o registro de dois milhões de visitantes sinaliza que a unidade está no caminho certo. “Estamos zelando por este lugar e proporcionando condições para que mais pessoas possam conhecer e se conectar com a natureza. O parque está lindo. É isto que motivou a família Pimentel e seus amigos a conhecerem este lugar, que guarda uma das feições naturais mais lindas do mundo.” Créditos fotografias: Christian Rizzi, Nilton Rolin e Roger Meirelles (Parque Nacional do Iguaçu) P#CataratasdoIguaçu #3Fronteiras #ParqueNacionalDoIguaçu #Fronteira #FozdoIguaçu #Paraná #Brasil