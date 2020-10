 Carla Bustillos: “Si eres ciudadano, debes cuidar esta democracia”

“Yo llevo toda una vida de activismo. Siempre conectada con mi comunidad latina aquí en Estados Unidos (…) desde pequeñita.

Mi primer paso ‘en la política’ fue cuando aún estudiaba primer grado en el colegio en Barquisimeto y mi hermana, que ya estaba en quinto grado, se había lanzado a ser reina de carnaval del colegio. Yo me obsesioné con el tema y me involucré tanto que ese día todo mi salón terminó votando por ‘la hermana de Carla’ sin siquiera saber su nombre”, dice entre risas. Pero, definitivamente, este fue un primer paso.

Muchos años han pasado desde su compromiso con la campaña de su hermana. Ahora, su pasión la conduce hacia otros renglones de poder, hasta llevarla, por el momento, a ser una de las directoras del Comité Hispano Demócrata en el estado de Virginia..

Y… ¿por qué el partido demócrata?

Carla Bustillos cuenta que siempre estuvo involucrada, de una forma u otra, como voluntaria en campañas o incluso en la Convención Nacional del partido demócrata; pero su inscripción ocurre luego de la candidatura presidencial de la exprimera dama Hillary Clinton. “Me activé, me involucré, me afilié al partido y fui a la convención en 2016”.

Bustillos comenta que es en el partido demócrata donde encontró una conexión con las causa, principios y valores que la motivan.

“Yo soy una persona que, por mi herencia cubana y mi herencia venezolana, siempre he abogado por los valores fundamentales de la democracia", dice Carla. "Y, sobre todo, me criaron entendiendo que la democracia de Estados Unidos era sagrada y que lo que la garantizaba era la división de poderes y el respeto a la constitución, como principios fundamentales para mantener esa democracia sana”.

Pero la decisión de unirse a las filas de un partido, no fue fácil.

“A mí me preocupaba ser militante de un partido. Llevo 15 años de activismo por Venezuela, yendo al Congreso, yendo a la OEA, yendo a cuanto instancia hay en Washington para destacar las grandes violaciones a los Derechos Humanos y el quiebre del orden constitucional en Venezuela y le consulté a mi abuelito cubano, que ya falleció. Le dije, ‘Abuelo, ¿Cómo tomo yo ese paso? Yo no soy política, pero veo la necesidad, en mi servicio a la comunidad, de abarcar ciertos espacios porque si no, no estás en la toma de decisiones”, comenta Bustillos.

Y, justo aquí, comenzó a escribir una nueva historia.

“Los privilegios vienen de la mano de una gran responsabilidad”

Involucrada de lleno con la actual campaña electoral en Estados Unidos, Carla Bustillos inspira a los venezolanos naturalizados a participar activamente en la democracia de este país, indistintamente el partido.

“No podemos ser tímidos, si somos ciudadanos. Yo creo que los privilegios vienen de la mano de una gran responsabilidad y si tienes el privilegio de ser ciudadano de esta gran nación… cuídala”, acota.

Venezuela 360 también conversó a finales de septiembre con Lorenzo Di Stefano, un empresario de origen venezolano que ha sido seleccionado para ser miembro del Comité Ejecutivo del Partido Republicano en el condado de Miami Dade, en Florida. Di Stefano explicó que siempre estuvo involucrado en política y que siempre relacionó bien con gente del partido republicano.

"Es el partido por el cual simpatizo y por el amor que siento de servir a mi comunidad, es que hago lo que hago”

