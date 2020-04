 Bomberos de Quito combaten el encierro por COVID-19 con música

El Cuerpo de Bomberos de Quito, en Ecuador, tiene ahora una misión diferente. Esta vez no se trata de desinfectar calles y avenidas, apagar un fuego o rescatar una persona, sino de aliviar el encierro y la soledad en la capital de Ecuador, que vive su quinta semana de aislamiento social a causa de la epidemia del coronavirus.

Por iniciativa del comandante de la institución, Esteban Cárdenas, y basados en experiencias similares alrededor del mundo, quienes integran la banda improvisaron un plan para dar serenatas desde lo alto de una escalera de un camión, a 20 metros de altura.

This firefighter in Ecuador is bringing a little joy to families on lockdown with his "high-rise" trumpet concerts. https://t.co/ltnxUggWra pic.twitter.com/xOW3CoEaYM

— ABC News (@ABC) April 14, 2020