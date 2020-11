 Bola de fuego ilumina el cielo del Líbano, pero resulta ser una bengala

La astrofísica Cyrine Nehmé asoció el fenómeno con la lluvia de meteoros de las Leónidas, que se repite cada año en noviembre.

Sin embargo, el alcalde del municipio, Joseph Mansour, aclaró más tarde que, en realidad, la bola de fuego resultó ser una bengala utilizada durante una celebración.

Las publicaciones que circularon informaron que el meteorito entró en la atmósfera sobre Akkar, Líbano, y aterrizó en el campo de un agricultor, prendiéndole fuego. Finalmente resultó ser una luz de bengala.

Con Información de Actualidadrt

Informe21/LJ

Posts circulating report a meteor(ite) entered the atmosphere over Akkar, Lebanon, and landed in a farmer’s field - setting it on fire. This is very neat bystander video of the meteor(ite). pic.twitter.com/74KzrPHZwc

— Shane B. Murphy (@shanermurph) November 8, 2020