 Bélgica dobla los nuevos casos de COVID-19

Bélgica dobló este jueves el número de nuevos contagios respecto al miércoles, con 1.298 nuevos casos en las últimas 24 horas para un total de 6.235 oficialmente diagnosticadas con COVID-19.

El número de nuevas hospitalizaciones se situó en 536, lo que eleva el total de ingresados a 2.652, de los que 605 se encuentran en cuidados intensivos, es decir, 131 más que la víspera.

El número de personas que precisa asistencia respiratoria por COVID-19 en Bélgica asciende a 420 casos, casi el doble que la víspera.

"La epidemia está aún en fase ascendente en Bélgica. No hemos llegado aún al pico. Las proyecciones que podemos hacer actualmente, contando con que el conjunto de la población respete las medidas, nos llevaría a ese pico en las próximas semanas", declaró en rueda de prensa el virólogo y portavoz del equipo interfederal belga contra el Sars-Cov-2, Emmanuel André.

Por otro lado, el Gobierno de Bélgica ha hecho saber este jueves que el país no aceptará pacientes de coronavirus de otras naciones, como han solicitado Italia y Países Bajos, hasta que no se supere el pico de la epidemia de coronavirus y no haya peligro de saturación en los hospitales.

"Mientras no hayamos alcanzado el pico de la epidemia, reservaremos los hospitales para las personas que residen en Bélgica", señaló una fuente cercana al Ejecutivo al diario "De Tijd", una información que recoge también la radiotelevisión pública "RTBF".

Según el Gobierno, los hospitales belgas aún tienen margen pero temen una pronta saturación, por lo que se trata de una medida de precaución a la espera de que vaya aumentando el número de ingresos.

"Si nos faltan camas en un momento dado y hemos accedido a las peticiones del extranjero, difícilmente lo podríamos explicar", comentan las mismas fuentes a "De Tijd" a propósito de una información confirmada por el gabinete de la primera ministra, Sophie Wilmès.

Sin embargo, si Bélgica -que limita con Francia, Holanda, Alemania y Luxemburgo y tiene cerradas sus fronteras- alcanza el pico de la epidemia antes que otros países, sí se podría plantear ofrecer camas a pacientes de otros países a medida que el sistema de salud belga vaya estando menos saturado, agrega "RTBF".

El Ejecutivo belga, que ha centralizado el poder y se ha dotado de funciones especiales, estudiará este viernes a través del Consejo de Seguridad, si debe reforzar las medidas de confinamiento. EFE.

OD