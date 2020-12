 Baja participación en las elecciones del #6D convocadas por Maduro

“Hasta las 12:30 de la tarde hay una participación del 7,4%, es decir que el pueblo venezolano se expresó, habló y dijo un No rotundo a esta farsa”; informó la diputada Nora Bracho.

“Está en la calle, usted lo ve, nosotros tenemos reportes de toda Venezuela (...), no hay nadie en la calle”, agregó en una rueda de prensa la diputada Delsa Solórzano, miembro del “Observatorio Contra el Fraude”, un cuerpo designado en noviembre pasado por los diputados opositores del Parlamento. “Es evidente eso”, señaló luego sobre la escasa participación que reportó este observatorio.

En #LosTeques todos los centros de votación, hoy convertidos por la dictadura en centros del fraude #EstoNoEsUnaEleccion pic.twitter.com/E3ODjoR03B — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) December 6, 2020

“Los reportes son absolutamente de soledad total”, había informado horas antes el dirigente Andrés Velásquez, también miembro del observatorio opositor. “Hoy en Venezuela no se celebra ninguna elección, sino un fraude electoral”, apuntó.

Desde las primeras horas del día, los colegios están vacíos. Infobae recorrió centros electorales simbólicos de Caracas en Chacao, la Campiña, Parque Carabobo y La Florida, donde suele haber filas desde bien temprano para votar. Esta vez, no se observa ese escenario. Y los pocos votantes que se ven son adultos y personas de la tercera edad, ningún joven.

Voluntad Popular (VP) y Acción Democrática (AD), dos de los cuatro partidos más grandes de la oposición, reiteraron este domingo, a través de las redes sociales, su rechazo al proceso electoral al recordar que sus símbolos fueron “robados” por el TSJ. “Denunciamos ante el mundo democrático que el nombre de nuestro partido hoy será usurpado, el régimen solo sabe hacer trampas para intentar engañar a los venezolanos (...) rechazamos el fraude de Maduro”, expresó VP, la formación fundada y liderada por Leopoldo López.

Por su parte, AD, uno de los partidos más antiguos del país, ha asegurado que la jornada de este domingo “no es una elección”, una opinión que, insisten, conoce y comparte la militancia de esta organización.

“Los centros vacíos hoy sólo demuestran que Venezuela quiere elecciones realmente libres (...) Quienes se vendieron a la dictadura y avalaron el secuestro de nuestra tarjeta, hoy están solos y pasarán a la historia como una vergüenza”, señaló la formación en Twitter.

El régimen de Nicolás Maduro sabe que las elecciones parlamentarias de este domingo carecen de legitimidad dentro y fuera de Venezuela, y cuando el proceso electoral finalmente culmine esta tarde, se enfrentará a lo inevitable: que el mundo no reconozca sus resultados.

Denuncian colas ficticias en los centros electorales

En este contexto, sin ningún tipo de reconocimiento internacional y en un país donde el voto no es obligatorio, solo una altísima participación salvaría los comicios chavistas. En 2015, cuando la oposición ganó las elecciones legislativas logró un 74% de participación. Fue tal la afluencia de votantes que el chavismo no pudo desconocer la victoria opositora, como bien hubiese querido hacer.