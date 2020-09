 Asombroso video muestra cómo un "ejército" de 10.000 patos salva un cultivo de arroz en Tailandia

Este ejemplo en particular muestra como en un campo cercano a Bangkok se suelta un “ejército” de 10.000 patos para ayudar a controlar insectos que pueden ser perjudiciales para los cultivos.

Según detalló la cadena estadounidense CBS, todos ellos actúan de forma coordinada y tiene como objetivo devorar grillos, caracoles y otros seres vivos que puedan ser un potencial peligro en los campos de arroz.

Pero todo esto no está contado al azar, ya que en el mencionado país existen criadores especializados en formar aves que ayuden a campesinos y granjeros de zonas alejadas.

Apiwat Chalermklin, un criador experto en el tema, expuso que se trata de un negocio bastante lucrativo en esa zona, ya que permite a los dueños de campos ahorrar dinero.

“Así los granjeros usan menos químicos y los patos a cambio acaban con las plagas”, sostuvo.

DUCK ARMY: Drone footage captures 10,000 ducks “cleaning” rice paddies in Thailand. Farmers use the ducks to remove pests from the fields. pic.twitter.com/zwu5AqmAZk

— CBS News (@CBSNews) September 15, 2020