 Alpaca interrumpe un partido de fútbol en Reino Unido

Conocido como la alpaca Oscar, el animal, que aparentemente escapó de una granja cercana, obligó a que el juego entre Carlton Athletic y Ilkley Town se viera interrumpido.

Fue una directiva del Ilkley Town, Claire Armstrong, quien grabó el video que se hizo viral en las redes. "Clair estaba con una llamada con alguien y dijo: 'Lo siento, tengo que colgar, hay una alpaca en la cancha'", comentó el presidente del club, Richard Giles.

Escoltar al animal fuera del campo tomó tanto tiempo que los jugadores tenían frío cuando el partido se reanudó.

"He visto y jugado al fútbol por 40 años y nunca presencié algo así", confesó Giles.

Su equipo se impuso por 2-0, y el club, que juega en la séptima división del fútbol inglés, ahora considera introducir una alpaca como su mascota.

