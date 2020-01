 Al menos 6 muertos por terremoto de magnitud 6,5 en Turquía

El terremoto ocurrió sobre las 18.00 GMT y el epicentro se halla cerca de la localidad de Sivrice, de unos 10.000 habitantes, en la provincia oriental de Elazig, según la agencia de noticias Anadolu.

La agencia estatal de emergencias y desastres de Turquía informó de la muerte de seis personas y de 225 heridos, mientras que los equipos de rescate siguen trabajando para localizar a personas atrapadas bajo las ruinas.

El ministro del Interior, Süleyman Soylu, aseguró que al menos una decena de edificios habían colapsado y se habían registrado varias réplicas, la más potente de ellas de magnitud 5,4.

En las imágenes que circulan en los medios turcos y las redes sociales se observan daños en viviendas y vehículos de la provincia de Elazig, y escenas de pánico con personas que corren a la calle para ponerse a salvo durante el movimiento sísmico.

En otras imágenes se ven edificios parcialmente derruidos y bomberos desplegados en el lugar. La noche cerrada en Turquía dificulta también las operaciones y la valoración de los daños.

También se han registrado incendios localizados por la rotura del sistema de gas en algunas ciudades de Elazig.

El epicentro se encuentra a unos 6,75 kilómetros de la superficie. Aunque inicialmente se le adjudico una magnitud de 6,8, el centro sismográfico de Turquía rebajó la potencia a 6,5.

Turquía es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo porque está situada sobre varias fallas activas, y diariamente se producen docenas de terremotos y réplicas menores.

El sismo más devastador de las últimas décadas tuvo lugar en 1999, cuando un temblor de magnitud 7,4 sacudió la región del Mármara y causó unos 17.000 muertos y 43.000 heridos. EFE

