 Actividades y vuelos se suspenden en América por el coronavirus

Argentina

La versión argentina del Lollapalooza, que iba a realizarse entre el 27 y 29 de marzo próximos en la localidad bonaerense de San Isidro, ha sido cancelada para evitar la propagación del coronavirus, informaron este jueves fuentes oficiales.

"Los espectáculos públicos, primero los que vienen artistas extranjeros de lugares donde está circulando el virus, esos ya se van a prohibir", expresó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, en declaraciones a Radio Nacional.

Como es habitual, el Lollapalooza de este año se iba a celebrar en el hipódromo de San Isidro, ciudad ubicada al norte de la capital argentina, y estaban anunciadas las actuaciones de artistas como Guns 'n' Roses, Gwen Stefani, The Strokes, Martin Garrix y Lana del Rey.

"No, Lollapalooza no se va a hacer. Y como vamos, en la dinámica que estamos teniendo, los espectáculos públicos tipo recitales en los próximos días ya la ciudad de Buenos Aires los está prohibiendo hoy. Es muy probable que nosotros los estemos prohibiendo, si no es hoy, mañana", añadió el titular de salud provincial.

Según continuó, de lo que se trata es de evitar que en un evento con gran aforo "en donde llegó una persona enferma" se produzcan "200 personas enfermas en un solo momento".

"Vamos evitando que se nos instale el virus en forma masiva y rápida", enfatizó.

Argentina registra hasta el momento 21 casos confirmados de coronavirus y un muerto, el primero en Latinoamérica por el Covid-19.

Además de las medidas tomadas por el Gobierno argentino, entre ellas limitar el ingreso de ciudadanos de China, Corea del Sur, Irán, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, la ciudad de Buenos Aires anunció hoy otras que afectan al desarrollo de los espectáculos de gran concurrencia.

Entre ellos, la suspensión del recital que en la noche de este jueves iba a ofrecer la banda estadounidense Maroon 5 y el que estaba previsto el viernes de la colombiana Karol G, conocida por su éxito "Tusa".

"Estamos frente a una pandemia y todos tenemos que aportar para el cuidado colectivo, que está por delante de lo individual", fijo Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, a radio La Red.

También los bares bailables de la capital que congreguen a partir de 40 a 50 personas serán suspendidos, y se recomienda que en las bodas no haya "ningún tipo" de aglomeración.

Se suspende también el funcionamiento de los casinos y queda pendiente saber qué ocurrirá con los teatros, en una ciudad con gran presencia de este tipo de recintos culturales.

En cuanto a los partidos de fútbol, el alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, ya adelantó que se jugarán a puertas cerradas, sin público.

Bolivia

El Gobierno interino de Bolivia anunció este jueves que desde el próximo sábado se suspenden los vuelos con Europa, entre otras medidas para evitar contagios por coronavirus.

El anuncio lo hizo la presidenta transitoria del país, Jeanine Áñez, tras una reunión de su gabinete en La Paz en la que se acordaron estas medidas.

También las principales fuerzas políticas de Bolivia decidieron suspender los actos electorales de cara a las elecciones de mayo en el país, con el fin de evitar concentraciones de gente tras detectarse los primeros casos de coronavirus.

El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, aseguró este jueves que su partido suspende temporalmente "las concentraciones masivas" de su campaña para los comicios del 3 de mayo, en atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para "para prevenir el contagio y propagación del coronavirus en nuestro país".

"Siempre estamos a favor de la vida, por encima de cualquier interés", subrayó en un mensaje en redes sociales el candidato del partido de Evo Morales, al que las encuestas dan favorito aunque sin una victoria clara como para evitar una segunda vuelta en las urnas.

Brasil

La universidad pública de la ciudad brasileña de Campinas (Unicamp), ubicada en el interior del estado de Sao Paulo, anunció este jueves la suspensión de sus actividades a partir de mañana como medida para contener el coronavirus.

"A causa de la pandemia del coronavirus, quedan suspendidas del 13 al 29 de marzo todas las actividades en Unicamp", informó en un comunicado la universidad, que hasta el momento ha sido la única del país en cesar sus clases para prevenir el contagio de la epidemia de Wuhan (China).

El Ministerio de Salud brasileño actualizó esta mañana el número de casos confirmados de coronavirus en el país, que subió a 60, mientras que otros 930 continúan bajo sospecha.

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país y donde viven más de 40 millones de personas, es el más afectado por la pandemia, pues en él se han registrado un total de 46 casos confirmados, 44 de ellos en la capital.

El gobernador del estado, Joao Doria, afirmó en una rueda de prensa que actualmente "no hay razón para el pánico" en Sao Paulo.

Doria precisó que por el momento no existe ninguna recomendación por parte del Gobierno regional para cancelar eventos públicos debido a que hasta el momento tan solo han sido confirmados 46 casos, aunque precisó que la decisión dependerá de los organizadores de cada acto.

"Es precipitado paralizar un estado con 46 millones de habitantes. Eso tiene consecuencia en la vida de las personas, esa medida tiene que ser tomada con fundamento y en la hora correcta. Al precipitar generamos en cadena cuya recuperación es casi imposible", aseveró Doria.

En la víspera, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo (USP) confirmó que un alumno de primer curso de Geografía dio positivo en el test del coronavirus, aunque la institución educativa decidió mantener las clases y sus actividades, a la espera de la divulgación de nuevos protocolos por parte de las autoridades sanitarias.

También, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, está bajo estricta vigilancia médica después de que el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Wajngarten, dio positivo de coronavirus, informó este jueves el Gobierno.

"El Servicio Médico de la Presidencia adoptó y está adoptando las medidas preventivas necesarias para preservar la salud" de Bolsonaro y de "toda la comitiva presidencial que lo acompañó en su reciente viaje oficial a Estados Unidos", según una nota divulgada por el Palacio presidencial de Planalto.

En ese viaje, realizado entre los pasados sábado y martes, el mandatario estuvo acompañado por Wajngarten y varios ministros, que viajaron con él en el avión oficial e incluso participaron en una cena que ofreció a la delegación el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según fuentes oficiales consultadas por Efe, la Embajada de Estados Unidos en Brasil ha pedido información sobre el estado de Wajngarten, a fin de conocer cuándo se calcula que pudiera haber contraído el virus.

Bolsonaro ya canceló un viaje que tenía previsto para este jueves al estado de Río Grande do Norte, en el noreste del país, lo cual fue considerado "prudente" frente al avance del coronavirus, según informó el Ministerio de Desarrollo Regional.

Ese despacho explicó, en un comunicado oficial difundido antes de confirmarse el resultado del examen realizado a Wajngarten, que "dada la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que enfrentamos una pandemia causada por el coronavirus, se consideró prudente suspender la ceremonia".

El comunicado agregó, en un tono más tranquilizador, que también se decidió cancelar el viaje por unas "negociaciones" que el Gobierno tiene con el Parlamento sobre los presupuestos.

Durante la visita a Miami, Bolsonaro participó en un encuentro con miembros de la comunidad brasileña que reside en Estados Unidos, frente a los que minimizó los riesgos del coronavirus, en torno al cual afirmó que se estaba generando una suerte de "ficción" y "fantasía", de la cual responsabilizó en parte a la prensa.

Este mismo miércoles, el mandatario insistió en esa línea y dijo que sabía de "gripes que han matado mucho más" que el coronavirus.

Hasta ahora, en Brasil se han registrado cerca de 80 casos del COVID-19, sin muertes de momento, y existe cerca de un millar de pacientes sospechosos.

EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves que se reserva la opción de extender por más de 30 días su veto a los viajes desde Europa y también la de acortar ese plazo si "acaban" los problemas derivados del coronavirus, y minimizó el hecho de no haber consultado a los líderes europeos antes de dar ese paso.

"Por supuesto, es posible (que lo extienda más de 30 días), y también es posible que lo anulemos antes de lo previsto", dijo Trump al ser preguntado al respecto durante una reunión en el Despacho Oval con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar.

Por otro lado, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó este jueves del cierre de dos escuelas que comparten un edificio en el distrito de El Bronx luego de que uno de sus estudiantes arrojara positivo al coronavirus, cuya cifra en esta ciudad se coloca ya en los 62 casos.

"Estamos cerrando dos escuelas que comparten el edificio debido al caso positivo confirmado de un estudiante con COVID-19", informó De Blasio a través de su cuenta de Twitter.

Igualmente indicó que el Departamento de Salud dará seguimiento al caso para saber quiénes estuvieron cerca del estudiante para recomendar cuarentenas y realizar pruebas según sea necesario y desinfectar el edificio que comparten las escuelas, que estarán cerradas durante 24 horas.

"No tomamos esta decisión a la ligera, conocemos la ansiedad que esto significa para los estudiantes, el profesorado y los padres. Estamos tomando todas las precauciones para mantener a las personas seguras, y mantendremos a todos informados a medida que aprendamos más durante el día", agregó en su tuit.

Por otra parte, De Blasio indicó hoy que están trabajando en nuevas medidas que darán a conocer hoy o mañana para poner en marcha en Broadway y evitar la propagación del virus, pero no contemplan apagar las luces de los teatros.

"No quiero ver que Broadway se oscurezca si podemos evitarlo. Quiero ver si podemos lograr algún tipo de equilibrio", aunque no se descartaría una medida más drástica, indicó el alcalde, en una entrevista con la cadena CNN.

"Vamos a tener que poner en marcha más y más restricciones", afirmó tras elevarse los casos del COVID-19 en la ciudad. Aunque no dio detalles, aseguró que los cambios "equilibrarían de alguna manera la necesidad de mantener la mayor normalidad posible en la sociedad y al mismo tiempo reducir las reuniones que causan preocupación, dando a las personas más espacio".

Los señalamientos del alcalde surgen luego de que se tomara la decisión de cancelar el famoso y esperado desfile del día de San Patricio, previsto para el próximo 17 de marzo, lo que ocurre por primera vez en los 250 años que se ha estado realizando este multitudinario evento que recorre la Quinta Avenida.

Otras ciudades en EE.UU. ya habían cancelado la celebración del día de San Patricio.

De Blasio aseguró que no se contempla parar el metro por el brote del coronavirus, declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque paralizaría la economía, los trabajos y "los medios de vida".

Puerto Rico

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este jueves la suspensión durante los próximos 30 días de toda actividad pautada en sus ligas y competencias debido a pandemia del COVID-19.

La pausa se toma luego de recibir la comunicación oficial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que suspendió todas sus competencias hasta nuevo aviso, velando por la protección de la salud y seguridad de los jugadores, entrenadores, oficiales y aficionados de nuestro deporte.

La suspensión tiene un curso inicial de 30 días, iniciando el viernes, según anunció hoy la FIBA.

Ante ello, se suspende el torneo del Baloncesto Superior Nacional por dicho número de días.

La FBPUR, presidida por Yum Ramos, indicó continuará vigilando la situación diariamente y evaluará las opciones para la continuación o no de las respectivas competencias si la situación lo permite.

"Considerando la situación actual con el brote de coronavirus (COVID-19) y para proteger la salud y la seguridad de los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados, FIBA ha anunciado que todas las competiciones FIBA se suspenderán a partir de mañana viernes, 13 de marzo de 2020", indicó la FIBA en un comunicado.

La suspensión de los torneos reglamentados por FIBA afectaría a la Liga de Campeones masculina, y la Euroliga y Eurocopa femeninas, según explicaron a EFE fuentes de la organización.

"FIBA continuará monitoreando la situación diariamente y evaluará las opciones para la continuación o no de las respectivas competición siempre y cuándo la situación lo permita", añade el texto emitido por la federación internacional.

Otras competencias mundialistas que han anunciado algún retraso o suspensión por la pandemia del COVID-19, son la Liga de Baloncesto de África, que atrasó el inicio de la temporada inaugural de esta competición continental, previsto para el viernes en Dakar.

Igualmente, tres partidos de la ronda clasificatoria de la Copa Asia de baloncesto han quedado aplazados a causa de la enfermedad.

Al dar cuenta de estos cambios, la FIBA informó de que las nuevas fechas de estos partidos se dará a conocer posteriormente.

EFE

EB