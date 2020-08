 ¿A qué permisos pueden acceder los venezolanos que residen en Colombia?

Hasta el momento, según datos de Migración Colombia, casi 613.000 venezolanos cuentan con Permiso Especial de Permanencia vigente en sus diferentes modalidades. Sin embargo, no todas están habilitadas para sacarlas o ser renovadas.

El martes, en una sesión virtual a través de las redes sociales de la entidad, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, explicó cuáles son los permisos que la entidad está tramitando en la actualidad y a las que pueden acceder miles de venezolanos.

¿Qué es el PEP FF y cómo tramitarlo?

El Permiso Especial de Permanencia para el Fomento a la Formalidad permite regular la situación del migrante venezolano, a través de un trabajo.

Según explicó Espinosa, el PEPFF permite que las "personas que están en estado irregular, bien sea por el punto de ingreso que entraron, bien sea porque excedieron el término de su permiso o porque están ubicados en una zona distinta a la que lo habilita su permiso, pasen a la irregularidad".

Este permiso, agregó, depende de que un contratante (ya sea una persona jurídica, una sociedad o una persona natural) genere una oferta que puede ser de empleo o contrato de prestación de servicios, por ejemplo.

La oferta se debe tramitar virtualmente ante el Ministerio de Trabajo y, posteriormente, ante Migración Colombia.

"Eso quiere decir que una persona, si está en estado irregular, pasa a la regularidad y tiene una fuente de ingresos que le permite salir adelante", señaló Espinosa.

Hasta el momento, dicen las autoridades migratorias, se han expedido 1.700 permisos de este tipo en línea.

El PEPFF requiere de una presentación personal ante la autoridad migratoria, pero dada la pandemia, se publicó "una norma que quede en situación de temporalidad de ese PEP".

"Es válido, le llega el respectivo soporte... Cuando sea seguro retomar actividades, daremos 30 días para que esa persona se acerque a Migración", detalló Espinosa.

¿En qué consiste el PEP RAM?

Es el Permiso Especial de Permanencia RAM, al que pueden optar más de 280.000 venezolanos que lograron inscribirse en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAM).

Actualmente, se encuentra en estado de renovación. Los venezolanos pueden hacer la diligencia, a través de la página web de Migración Colombia, donde encontrarán un calendario de fechas disponibles, dándole prioridad a los permisos que están próximos a vencerse.

Al corte del 9 de agosto, se han realizado 82.000 renovaciones, según informó la entidad.

¿Se puede renovar el PEP regular?

En este momento, no hay posibilidad de renovarlo. El Permiso Especial de Permanencia regular no cuenta actualmente con una jornada particular de renovación. Sin embargo, Espinosa aclaró que se sigue adelantando el proceso de identificación biométrica.

El director de Migración Colombia hizo un llamado para que los migrantes venezolanos no dejen vencer su PEP, pues en este momento se le está dando prioridad para que sea renovado o tramitado en las modalidades descritas anteriormente.

También, sobre un nuevo censo para el PEP o renovar los primeros permisos, confirmó que se están revisando alternativas para generar mayor cobertura de regularidad de los migrantes.

Por otro lado, Espinosa señaló que en este momento no existe posibilidad de sacar nuevos PEP ordinarios y que, en ese caso, se están tramitando los PEPFF, basados en una oferta laboral.

¿Qué es la identificación biométrica?

Es un mecanismo de identificación que va a permitir almacenar y contar con todos los datos y características del migrante para permitir un mejor "grado de confianza en relacionamiento... con el sector privado, público, autoridades y los diferentes sistemas [salud, pensional, educativo]", explicó Espinosa.

El director aclaró que este proceso permitirá aprovechar y "capitalizar" todo lo logrado con el PEP y llegar a "una fase superior... un periodo de mayor disfrute de derechos".

¿Qué es el PEP educativo y cuándo podrá tramitarse?

Es una nueva modalidad del PEP que va a permitir, en especial que niños y adolescentes, accedan a un título académico, a partir de su participación en la jornada escolar.

Espinosa informó que aunque el trámite está avanzado, falta la revisión en una de las instancias de gobierno y una jurídica para lograr expedir el decreto al respecto.

¿Qué es la tarjeta de movilidad fronteriza TMF?

Es la tarjeta que deben tramitar los venezolanos que residen en zonas de frontera y que deseen ingresar a los municipios colombianos limítrofes con este país.

Es decir, permite moverse en los territorios de frontera y corresponde a las personas que viven o trabajan en Venezuela, pero pernoctan en Colombia, explicó el director, quien afirmó que en una situación normal, sin pandemia, entre Cúcuta y Villa del Rosario pueden transitar hasta 35.000 personas.

¿El PEP tiene costo?

No, es completamente gratis. Ante cualquier estafa, la autoridad migratoria instó a denunciar y habilitó una línea especial de denuncia PEP.

Con información de Voz de América