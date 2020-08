 #28Agos: Una marcha sobre Washington dio derechos a los negros

En 1963 era impensable que 46 años después, Estados Unidos tendría un presidente negro: Barak Obama (2009 - 2017). En aquel tiempo, para designar a quienes hoy llamamos afroamericanos se utilizaba un despreciativo “naiger”.

El color de la piel era la primera hoja de ruta del estadounidense. Si era negro tenía que luchar lo indecible para alcanzar el reconocimiento. Tal fue el caso Jackie Robinson, primer jugador negro que participó en las Grandes Ligas y en 1962 se convirtió en el primer negro exaltado al Salón de la Fama.

Los hechos de injusticias se acumularon hasta que en 1963 decidieron gritarle al mundo que la población negra estadounidense pedía igualdad de derechos laborales y civiles. El gran parlante fue la “Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad” que se llevó a cabo el 28 de agosto de 1963.

Michelle Obama, en su libro “Becoming” (Mi Historia) relata lo que significó para ella y para muchos negros ingresar a universidad como Harvard, donde se graduó su esposo que comenzó siendo su supervisado en un prestigioso grupo de abogados.

The Washington Post y The New York Times calcularon en 200 mil personas el número de manifestantes, de ellos, cerca de 20 % eran blancos y otros grupos étnicos. La mayoría procedía de los estados sureños, donde la discriminación era más acentuada.

Sólo se reportó un incidente sin mayores consecuencias: un grupo de radicales blancos apedreo un autobús que transportaba manifestantes .

Llegaron a Washington y los líderes pronunciaron sus discursos. El más recordado es el de Martín Luther King, que duró 17 minutos.

La marcha impulsó la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles (1964) y la Ley del Derecho al Voto (1965). Y 46 años después, Estados Unidos tuvo el primer presidente negro que fue duramente atacado por Donald Trump, quien lo sucedió en la Casa Blanca. @erondoni

Enrique Rondón Nieto