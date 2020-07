 #27Jul 280 años del nacimiento de Jeanne Baret

Google conmemora hoy la obra y acción de una mujer que bien podría considerarse una heroína.

Baret tuvo una educación rural y se convirtió en experta en identificar plantas, obtuvo el reconocimiento como especialista local en medicina vegetal. A principios de la década de 1760, comenzó a trabajar para el famoso botánico Philibert Commerson.

Cuando Francia organizó su primera circunnavegación del globo en 1765, Commerson fue invitado como botánico del grupo. Las leyes francesas prohibieron a las mujeres los barcos de la marina, por lo que para servir como su asistente, Baret se vistió para aparentar ser un hombre. La pareja recolectó más de 6,000 especímenes de plantas durante el viaje.

Hoy, muchos acreditan a Baret solo por el descubrimiento europeo de la ahora famosa vid de buganvillas mientras la tripulación fue detenida en Brasil. Representado en la obra de arte Doodle, hay una enredadera de buganvillas en flor, que envuelve un curioso Baret a bordo del Étoile .

Finalmente, los miembros de la tripulación descubrieron que Baret se había vestido como un hombre en Tahití, y ella y Commerson terminaron su viaje temprano en la isla de Mauricio en 1768. Baret permaneció allí durante años antes de que finalmente regresara a Francia, lo que marcó la finalización oficial de su circunnavegación. .

En 2012, a Baret finalmente se le otorgó un honor botánico que la eludió durante su vida, cuando una planta recién descubierta del género Solanum , que incluye papas, tomates y berenjenas, recibió el nombre de la especie baretiae .

Informe21/LJ

