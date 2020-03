 10 frases de mujeres poderosas que han cambiado al mundo

Existen mujeres que han alcanzado el éxito gracias a su fuerza, su poder y su ímpetu, ellas mismas se han convertido en ejemplos a seguir.Culturizando.com las recuerda hoy en su día.

A continuación una lista de las 10 mejores frases dichas por mujeres poderosas que han cambiado al mundo.

Madre Teresa de Calcuta

“No todos nosotros podemos hacer grandes cosas. Pero podemos hacer pequeñas cosas con un gran amor” Madre Teresa de Calcuta / religiosa y activista social

Oprah Winfrey

“Perdonarte es lo que te dará la fuerza y la esperanza para saber que el futuro puede ser diferente” Oprah Winfrey / Presentadora y productora

Ellen DeGeneres

“Lo que te hace diferente ahora, te hará destacar más adelante. Deberías estar orgulloso de ser diferente” Ellen DeGeneres / Presentadora

J.K. Rowling

“Son nuestras decisiones las que realmente muestran cómo somos mucho más allá de nuestras habilidades” J.K. Rowling / escritora de la saga «Harry Potter»

Mae West

“Sólo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es más que suficiente” Mae West /actriz

Marissa Mayer

“Siempre he hecho algo para lo que no estaba preparada del todo. Creo que así es como se crece. Si en algún momento piensas “Vaya, no sé si podré hacer esto” y superas esos momentos, es cuando mayores logros conseguirás” Marissa Mayer / Directora Ejecutiva de Yahoo

Diane von Fürstenberg

“No sabía lo que quería hacer, pero sabía la mujer en la que quería convertirme” Diane von Fürstenberg/ diseñadora de modas

Ayn Rand

“La pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme” Ayn Rand / novelista

Virginia Rometty

“He aprendido a aceptar el reto de hacer cosas que nunca antes he hecho. Crecer como persona y la comodidad nunca pueden coexistir juntos” Virginia Rometty / Directora ejecutiva de IBM

Madeleine Albright

“Me tomó mucho tiempo desarrollar mi voz, y ahora que la tengo, no voy a quedarme en silencio” Madeleine Albright / Política y ex secretaria de Estado de los Estados Unidos

IR / Informe21